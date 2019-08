Lesz bátorsága a kormánynak végre válaszolni arra a kérdésre, hogy hány vendégmunkás dolgozik ma Magyarországon?

Miközben néhány nappal ezelőtt arról kellett beszámolnunk, hogy egy Ukrajnából érkező vendégmunkás meggyilkolt egy magyar állampolgárt, illetve rekordszintet ért el az itt tartózkodó ukrán vendégmunkások száma, az Orbán-kormány továbbra is sunnyog ebben a kérdésben.

A jobbikos Jakab Péter azon egyszerű kérdésére, miszerint "hány vendégmunkás dolgozik ma Magyarországon?" Bodó Sándor államtitkár képes volt ennyit válaszolni:

Ez a mismásolás azért is furcsa, mert közben még a KSH hivatalos adatai szerint is folyamatosan növekszik hazánkban tartózkodó, a kormányzat nyelvén szólva, gazdasági bevándorlók száma.

A jobbik frakcióvezetője ezért újabb kört fut, ismét megszólítva Varga Mihály pénzügyminisztert:

"Miért nem árulta el, pontosan hány vendégmunkás dolgozik Magyarországon, illetve mennyien érkeztek harmadik országból? Mi derülne ki, ha pontosan, számszerűen válaszolt volna a kérdésemre, megjelölve azt is, mely országokból, hány vendégmunkást engedtek be Magyarország területére? Ha esetleg összeszedte a bátorságát, továbbra is várom a fentiek mellett az alábbiakra a választ: Pontosan hány vendégmunkás dolgozik Magyarországon? Mennyien érkeztek harmadik országból? Kérem a pontos számok megjelenítését az országok mellett"