A republikonos Tóth Csaba lesz Cseh Katalin kabinetfőnöke

Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, az ELTE oktatója a 24.hu-nak adott interjújában jelentette be: otthagyja az elemzést és az oktatást is, mert Brüsszelbe költözik, ahol a momentumos Cseh Katalin kabinetfőnöke lesz.

„Három oka van a költözésnek, az első személyes. Kilenc éve csinálom a Republikon Intézetet és húsz éve koptatom az ELTE padjait diákként, majd oktatóként. Szerintem az a normális, ha az ember néha váltani akar. A második ok, hogy ez szakmailag nagyon komoly kihívás. A magyar politikai elemzés – már csak azért is, mert a politikai helyzet olyan, amilyen – izgalmas dolog, de megvannak a korlátai. Ehhez képes az Európai Parlamentben sokkal nagyobb és izgalmasabb a tér. A harmadik ok pedig, hogy ha az embert érdekli a politika, és nem a Fidesz oldalán van, akkor a politikát alakítani ma bizonyos szempontból hasznosabb és könnyebb is Brüsszelben, hiszen más ott a politikai helyzet”

- vallott indokairól a 24.hu-nak Tóth Csaba.

Azt is elismerte, hogy volt már korábban kapcsolata a Momentummal, és Cseh Katalint is nagyon régóta ismeri, de azért sem lehet idegen neki a szerep a liberális pártnál, mert stratégiai tanácsadóként részt vett – a szintén liberális - SZDSZ 2004-es és 2006-os választási kampányának irányításában is. Májusban, még az EP-választás előtt az Alfahírnek is interjút adott, és a Trónok harcát segített elemezni.