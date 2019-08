Nem tűrik tovább: országszerte egyszerre tüntettek az állatkínzás ellen

Az ország számos nagyvárosában egyszerre kezdtek tüntetésbe állatvédő civilek vasárnap délután. Budapesten több száz ember jelent meg a Hősök terén, hogy tiltakozzon az állatbántalmazókkal szembeni gyenge hatósági fellépések miatt.

A demonstráción csak a fővárosból több tucat civil szervezet képviseltette magát, rajtuk kívül százával érkeztek még tüntetők. A Hősök terén arról beszéltek, hogy példamutató hatósági fellépésekkel lehetne célt érni az állatkínzókkal szemben, de ez máig nem történik meg, mi több, az Igazságügyi Minisztériumnak még 2016-ban átadott szakértői javaslatcsomag az állatvédők szerint egy fiókban porosodhat, tárgyalásaik a „pogácsáknál tovább” nem jutottak.

Harmati András/Alfahír

Az állatvédők úgy látják, már a meglévő törvényeket sem tartatják be a hatóságok, ráadásul az önkéntes állatmentőknek semmilyen jogkörük nincs intézkedni, hiába szembesülnek a lakossági bejelentésekkel. Kitértek arra is, hogy ha még sikerülne is lefoglalni egy állatot, egy kutyánál vagy macskánál még könnyebb a helyzet, de haszonállatok esetében szinte lehetetlen befogadó helyet találni. A civilek úgy látják, a hatóságoknak még a bűnügyi költségek növekedésének elkerülése is szempont lehet az állatkínzási ügyek minél enyhébb megítélésében.

Hozzátették: sok olyan polgármester van az országban, aki büszkén jelenti be, hogy létrehoztak egy új gyepmesteri telepet, azonban már jóval kevesebben vannak azok, akik ennek fenntartására is elegendő pénzt fordítanak. Ez azt jelenti, hogy ezek a telepek sok esetben egyenes utat jelentenek az altatáshoz ahelyett, hogy energiát fordítanának a gazda felkutatására, vagy az örökbeadásra.

A budapesti tüntetésen jelenlévők utalva a nemrég Balotaszálláson történt állatkínzásra –melynek során egy 68 éves nő kocsija után kötötte kutyáját- egy autó hátuljához kötötték az általuk hozott plüssállatokat.

Harmati András/Alfahír

Miután az autó ment egy kis kört, a tüntetők felszabadításként levágták a plüssállatokat a kocsiról, és azokat vagy hazavitték, vagy a téren tartózkodó turistáknak, járókelőknek adták ajándékba az üzenve: elég volt az állatkínzásból.

Harmati András/Alfahír

A fővároshoz hasonló tüntetések egyike zajlott Kiskunhalason is, ahol ugyancsak jelképesen játékállatokat kötöttek egy autó után. A demonstráción részt vett Farkas Gergely országgyűlési képviselő is: a jobbikos politikus az Alfahírnek nyilatkozva azt mondta, az állatkínzási esetek döntő többségében legfeljebb felfüggesztett szabadságvesztést szabnak ki az elkövetőkre, pedig az elrettentő erő a letöltendő büntetés lehetne.

Mint mondta, a tüntetésnek is az volt a célja, hogy felhívják a figyelmet a gyengekezű törvénykezésre. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy a hatályban lévő állatvédelmi törvényeket szigorítani kívánó jobbikos javaslatokat miért nem fontolják meg soha a kormánypártok, azt mondta: bíznak benne, hogy a kormány irányából is belátják a jelenlegi szabályozás gyengeségét, mert ha nem, azzal az állatkínzók oldalára állnak, holott ez szerinte nem pártpolitikai kérdés.