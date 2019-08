Balatoni kerékpárút: "Ha az embernek tömés van a fogában, az hamar kieshet"

Elképesztő lehetőségeket rejt a balatoni kerékpáros turizmus, a kormány viszont láthatóan nem érti, hogy ha nem áldoz rá, akkor a térség lemarad, vagyis végső soron a turista is elmarad.

Balatonlelle, enyhén felhős, kellemes meleg. Vasárnap lévén rengeteg a biciklis, főként családok kerülgetik a tábla szerint kerékpárúton sétáló gyalogosokat, parkoló autókat vagy a strandra igyekvőket. A konfliktus kódolva van, mégis évek óta csak a papíron jól mutató tervekből lett egyre több.





Pedig igény volna rá, hiszen a Balaton körüli bicikliút évről évre egyre több embert vonz, ugyanakkor az infrastruktúra fejlesztése - fogalmazzunk kissé eufemisztikusan - nem követte az egyre növekvő igényeket.

Már ahol van infrastruktúra, ugyanis a déli part jelentős részén egyszerűen az utakon, vagy a járdákon jelölték ki a kerékpárutat. A lelkesedés itt véget is ért, a táblák kihelyezése után maradt minden a régiben: kátyús, töredezett, gazzal benőtt utakon szlalomozik mindenki, gyalogos, biciklis, autós, turista és helyi.

Erre világít rá Steinmetz Ádám is, aki Somogy megyei jobbikosokkal együtt kerékpáron mutatja be, hogy a választások közeledtével menetrend szerint beígért fejlesztésekből pontosan mi is valósult meg.

"A sportolás mellett az a célunk, hogy ellenőrizzük a Fidesz-kormány korábbi ígéretét, miszerint a balatoni bringakör útvonalát mindenhol három méter szélességűre bővítik"

- mondta. Steinmetz felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány több mint két évvel ezelőtt megígérte, hogy 2019-re megépítik a rendkívül fontos Budapest-Balaton kerékpárutat, ehhez képest még el sem kezdték.

2017-ben mi is lelkes cikket írtunk arról, hogy hamarosan egészen a Balatonig tekerhetünk, nem így lett.

Mint ismert, a jelenlegi tervek szerint ősszel kezdődik az építkezés, miután nagy nehezen megszülték a végleges nyomvonalat: a kerékpárút Etyek felé kerül, ami bár valóban szebb, mégiscsak egy jelentős és nehéz kitérőt jelent a jóval könnyebb és rövidebb 7-es főúthoz közelebb eső szakaszhoz képest.





"A biciklis társadalom tagjaitól számos panasz érkezett, így többek összetöredezett útburkolatról, hiányzó felfestésről, hiányos táblákról, veszélyes, behajló növényzetről, gépjármű és gyalogos közlekedésről kaptunk jelzéseket" - mondta az országgyűlési képviselő Balatonlellén, mielőtt elindultak volna Balatonszentgyörgy irányába.

A kerékpárhálózat hiányosságai mellett Steinmetz és tagtársai a bicikliút környékén szemetet is szedtek, elmondásuk szerint azért, hogy rávilágítsanak a környezet gondozatlanságára, illetve arra, hogy minél kevesebb ember szemeteljen.

Három méter széles kerékpárút helyett kátyúk

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke idén áprilisban úgy nyilatkozott, hogy 2020 szeptemberére készülhet el a balatoni kerékpáros túraútvonal szolgáltatói háttere, mintegy egymilliárd forintból.

Ez a fejlesztés azonban nem érinti az útépítést, inkább a kerékpáros turistáknak a biztonságérzetéhez, komfortérzetéhez, tájékozódásához szükséges fejlesztéseket tartalmaz.

Utóbbira pedig nagy szükség van. Steinmetz Ádám már Balatonmáriafürdőn arról beszélt, hogy

"Erősen ajánlott az okostelefon használata a kirándulás, biciklizés során, mert nagyon könnyen el lehet tévedni. Az aszfalt minősége katasztrofális, volt olyan rész, ahol ha az embernek tömés van a fogában, az bizony hamar kieshet"

- mondta. Mint kiderült, az egyik jobbikos tagtársa defektet is kapott a kiváló minőségű úton.





Hozzátette: Magyarország legnépszerűbb kerékpárútjáról van szó, sőt, a biciklis turisták száma évről évre emelkedik, éppen ezért fontos, hogy kibővítsék és az ország minden tájáról elérhetővé tegyék biciklivel a tavat. A képviselő szerint emellett prioritásként kellene kezelni a Balaton és a főváros közötti kerékpárút, a Kis-Balaton bringakör megépítését, illetve a tó környéki települések kerékpáros kapcsolatainak javítását is.

Fotó: Béli Balázs/Alfahir.hu