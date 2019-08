A bajai ellenzék árgus szemekkel figyeli a gyanús „betelepülőket”

A bajai ellenzék a munkahelyteremtést, a környezetvédelmet és a polgárokkal folyamatos kapcsolatot tartó önkormányzatot tűzte zászlajára. Az ellenzéki pártokból és civilekből álló Sikeres Bajáért Egyesület meg akarja akadályozni, hogy az öt évvel ezelőttihez hasonlóan egyszer csak megugorjon a város lakosainak a száma, így manipulálva az eredményeket, ezért folyamatosan monitorozzák a választók számát. Halmágyi Krisztiánnal, a Jobbik helyi politikusával beszélgettünk.

Baján a Sikeres Bajáért Egyesület színeiben indulnak az ellenzéki jelöltek, hogy leváltsák a fideszes városvezetést. A Jobbik, az MSZP, a DK, a Momentum és a Mindenki Magyarországa Mozgalom mellett civilek adják az összesen tíz egyéni képviselőjelöltet – mondta portálunknak Halmágyi Krisztián, az 1. számú egyéni választókerület jelöltje, aki a bajai ellenzékben a Jobbikot képviseli.

Polgármesterjelöltjük pedig a Szent László Általános Művelődési Központ népszerű angoltanára, Nyirati Klára lesz

– tette hozzá Halmágyi.

Nyiratit, illetve a Jelky András szakközépiskola igazgatóhelyettesét, Dömény Jánost, aki most a 4. számú választókerület jelöltje, még a téli, rabszolgatörvény elleni országos tiltakozáshullám során pécézte ki egy helyi névtelen, de a Fidesszel szemmel láthatóan rokonszenvező propagandaoldal. Akkor a város polgárai gyakorlatilag egy emberként álltak ki a két „kipécézett” pedagógus mellett, a Sikeres Bajáért Egyesület pedig közleményben szögezte le, méltatlannak tartják a „köztiszteletben álló polgárok” támadását, melyet a „Fidesz-bérenc internetes propagandacsatorna indított”.

Megelégelték a bajai civilek a fideszes karaktergyilkolást Megelégelte a kormányzati arroganciát baja több köztiszteletben álló polgára is. És ennek nem átallottak a polgári nyilvánosság előtt is hangot adni. Ezt természetesen a helyi Fidesznek és a kormánypárthoz közeli propagandaoldal névtelen írójának szúrja a szemét. A Bajai Nemzeti Oldal nevű portálon először Dömény Jánost, a bajai Jelky András szakközépiskola igazgatóhelyettesét pécézték ki, mert O1G-jelvényt tett ki közösségimédia-oldalán szereplő profilképére.

A 2014-es önkormányzati választások után Baján egy nagyon furcsa jelenségre bukkantak – utólag. Egy esélyegyenlőségi program felülvizsgálata miatt derült ki, hogy

2014-ben a két választás között hirtelen megnőtt Baja lakossága, majd 2015 januárjában a korábbi szintre csökkent.

Széll Péter korábbi polgármester, aki most az 5. körzet jelöltje, az ügy napvilágra kerülését követően az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta:

a választások után kaptak olyan jelzést, hogy 1-1 házban gyanúsan sokan fordultak meg.

Kérdésünkre, hogy ezt a gyanús betelepülést most hogyan kívánják megakadályozni, Halmágyi kifejtette: rendszeresen kikérik az illetékes hatóságtól a választói névjegyzékben szereplők számát. Ebben a munka dandárját Széll Péter és Hajdú Miklós viszi – tette hozzá. Megemlítette, eddig még nem tapasztaltak gyanúsan nagy mozgást.

Halmágyi arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy változások figyelhetők meg a bajai Fideszen belül: tíz korábbi jelöltjükből hatot lecseréltek, illetve beindult az ígérgetés – mondta.

Lassan csak Disneylandet nem ígérnek Bajára – még

– tette hozzá vitriolosan, ugyanis – mint felhívta a figyelmet – már minden egyes körforgalomba szökőkutakat telepítettek. Azonban az ezekre adott állami források 80 millió forintja nem volt elég, így

a hiányzó 45 milliót helyi forrásokból, konkrétan az útalapból vették el.

A Sikeres Bajáért Egyesület nagy hangsúlyt fog fektetni a munkahelyteremtésre, ehhez kapcsolódóan a fiatalok itthon tartására, valamint hazahívására,

ugyanis Bajáról is nagyon sok fiatal távozott külföldre

– hangsúlyozta Halmágyi. Emellett a környezetvédelemre is gondolnak, az egyesület programjában a fásítás is kiemelt figyelmet kap. Továbbá szeretnék fejleszteni a bajai kikötőt is. Halmágyi szerint akadt is volna egy vállalkozó, aki belevágott volna a beruházásba, de őt az önkormányzatnál meg sem hallgatták.

Látványberuházások helyett nyitott önkormányzatot!

– összegezte az egyesület programját Halmágyi, aki kiemelte, ennek a lényege, hogy folyamatos legyen a kapcsolattartás a polgárokkal. Mint mondta, most már gyűjtik az ajánlásokat, és „ajtóról ajtóra járva” azt tapasztalják,

tízből kilenc ember nem tudja, ki az önkormányzati képviselője.

Ezen szeretnének változtatni – húzta alá a Duna-parti város politikusa, aki szerint október 13-án megvan az esély, hogy a bajai polgárok érdekeit szem előtt tartó városvezetést válasszanak.