Egy újabb kormányzati hetilap indul nemsokára

A mandiner.hu indíthat heteken belül nyomtatott verziót is, erről a Népszava számolt be. A lap információt a portál főszerkesztő-helyettese, Kereki Gergő is megerősítette, hozzátéve, további részletekről pedig a Mandiner oldalán adnak majd tájékoztatást.

Emlékezetes, a Mandiner online felületét a 2018-as választási kampány során is ügyesen ki tudta használni a hatalom. A portál egyébként az egyik leggusztustalanabb lejáratóhadjáratnak volt a kiindulópontja - ők kezdték el híresztelni, hogy Vona Gábor hitet tett Allah mellett.