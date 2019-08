Jakab Péter bejelentkezett a Jobbik elnöki posztjára

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője csütörtök este az ATV Egyenes beszéd című műsorában bejelentette, hogy a párt őszi tisztújításán indulni fog az elnöki tisztségért.

A jobbikos politikus már korábban is beszélt arról, hogy nem zárja ki az indulást, miután rengetegen biztatják arra, ősztől vezesse ő a jobboldali pártot, eddig azonban nem volt szó konkrét döntésről.

Jakab Péter a műsorban azt mondta, nem jobb- vagy baloldaliaknak szóló pártot vezetne, hanem olyat, ami a nép egészének szól, hiszen a decemberi tüntetések óta egyértelművé vált, hogy az emberek együtt tudnak működni egymással az ország érdekében, függetlenül az ideológiai eltérésektől. Hozzátette: a Jobbikból az ellenzék vezető pártját, a kormányváltáshoz mindenképpen szükséges erőt akar faragni, amit szociálisan érzékeny néppártként jellemzett.

Ha egy feladat megtalál bennünket, akkor nem lehet hátrálni, csak előre haladni, majd végül ez kormányváltást eredményezhet

– mondta.

Érzelemgazdag politizálásra készül – tette hozzá, és szerinte ezt csinálja a Fidesz is, a különbség mindössze annyi, hogy

a kormánypárt az érzelmek alatt folyamatosan a gyűlöletet helyezi központba, ő viszont az igazság kimondásával akarja elérni azokat az érzelmeket, melyek szolidaritást eredményeznek.

Tisztességes és tisztességtelen, igaz és hamis, menthető és menthetetlen – osztotta fel Jakab azokat a kategóriákat, ami szerint együtt tudnak működni az emberekkel, hozzátéve, hogy szerinte csak azok menthetetlenek, akik következetesen kifosztották az országot és a magyar népet.

A frakcióvezető arra bátorítja az embereket, hogy október 13-án merjék megbüntetni azokat a fideszes polgármestereket, akik helytartókként soha nem álltak ki saját lakosaik mellett a kormány negatív intézkedéseivel szemben. Úgy látja, sokan nem azért szavaznak Orbán Viktor pártjára, mert egyetértenek vele, hanem mert

féltik az egzisztenciájukat, például a közmunkájukat, családtagjaik megélhetését, vagy nem jutnak hozzá a köztévés hírhamisításon kívül máshoz.

Ezzel kapcsolatban kitértek Jakab csupán egy hete megjelent, Nézz mögé! című vlogjának első részére is, ami ilyen kevés idő alatt is átlépte a 700 ezer megtekintést. A videóról mi is kérdeztük már a jobbikos politikust, akit most az ATV-ben azt mondta, a lehető legtöbb társadalmi réteget el szeretnék érni az ilyen videókon keresztül, hogy ne csak a köztévéből tájékozódjanak az emberek.

Az igazság eladja önmagát, ahhoz nem kell 80 milliárd forint – mondta a videó páratlan sikerére utalva.