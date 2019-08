Hova nyúlhatunk, ha pénz kell az iskolakezdéshez?

Legyen szó akár az elsősök tanszervásárlásáról vagy az egyetemista gyereknek történő lakásvásárlásról, az iskolakezdés sokak számára jelent nagyon komoly pénzügyi terheket évről évre. A Bank360 pénzügyi szaklap szakemberei megvizsgálták, hogy az egyes esetekben mihez nyúlhatunk, ha segítség kell a megfelelő eszközök beszerzéséhez. Kutatásuk eredményét lapunkkal is megosztották.

Napokon belül becsengetnek több ezer kisdiáknak és a felsőoktatásban tanulók is beülnek a szemeszter első kurzusaira. Korosztálytól, céltól és anyagi lehetőségektől függően más és más megterhelést jelent az iskolakezdés a családnak: míg egy kisiskolásnál „néhány tízezer” forintból beszerezhetjük a legfontosabb eszközöket, addig egy középiskolásnál már jócskán bele kell nyúlnunk a zsebünkbe, annak pedig, aki a felsőoktatásba készül, akár milliós terhet is jelenthet az iskola.

Azokat a családokat, amelyek nem rendelkeznek jelentős megtakarítással, nagyon leterhelheti anyagilag az iskolakezdés, főleg, ha több iskolás korú gyermek is van a családban. A többség – más opció híján – ilyenkor valamilyen kölcsönhöz nyúl, legyen szó akár egy nagyobb szabású tervről, mint például egyetemistának lakásvásárlás, vagy csak arról, hogy valahogy túléljük átmenetileg a szeptembert.

Persze egyáltalán nem mindegy, hogy az egyes kiadásokat milyen külső forrásból finanszírozzuk, éppen ezért a Bank360 összegyűjtötte a lehetőségeket.

100-500 ezer forintos bevásárláshoz hitelkártya lehet a befutó

Ha nem okoz problémát a kieső összeg pótlása egy hónapon belül, a Bank360 tippje a hitelkártya. A kis plasztik segítségével

kamatmentesen használhatjuk a bank pénzét, ha a rendelkezésre álló, jellemzően 45 napon belül vissza is fizetjük azt.

Azaz, ha nem jelent majd problémát a kölcsön visszafizetése, ingyen használtuk a bank pénzét. Ráadásul a különböző pénzvisszatérítési programoknak hála még vissza is kaphatunk egy kisebb összeget a vásárlásaink után. A bankok jellemzően az igazolt havi nettó fizetésünk két-háromszorosának megfelelő hitelkeretet adnak a hitelbírálat után. Ne feledjük viszont, hogy

a legtöbb esetben a kártyának van éves díja, gyártási költsége és havi számlavezetési díja is!

Azaz kezdetben néhány ezer forintos kiadásunk is lesz vele. Nagyobb probléma, ha rosszul használjuk a kártyát és nem tudjuk visszafizetni időben a hitelt. A bankok ugyanis nagyon magas késedelmi kamatot számítanak fel a vissza nem fizetett tőkére.

100 ezer és 5 millió forint közti felkészülésnél egy személyi kölcsön segíthet

Ha nem tudjuk egy hónapon belül visszatörleszteni a felhasznált hitelt, hitelkártya helyett a szabad felhasználású személyi kölcsön jobb választás lehet, hiszen hosszabb futamidőre, akár 8 évre is felvehetjük. A kölcsön összege a néhány százezer forinttól egészen a több millióig is terjedhet, a szabad felhasználás miatt pedig tanszert, laptopot, íróasztalt vagy akár az egyetemista gyermek lakásába szánt bútorokat is megvásárolhatjuk belőle.

Míg tavaly augusztusban a jegybanki statisztikák alapján 14 százalék körül volt az átlagos hiteldíjmutató, addig a Bank360 szerint most akár 8 százalék alatti THM-mel is vehetünk fel hitelt, ami 10 ezer forintos különbség lehet egy nagyobb összegű kölcsön törlesztőjénél.

A Bank360 piaci áttekintése alapján 1,5 millió forintot 60 hónapos futamidővel akár kevesebb mint havi 30 000 forintos törlesztőrészlettel is felvehetünk. A legkedvezőbb ajánlatok felkutatásához

érdemes persze kalkulálni, hiszen rengeteg egyedi tényezőtől függ, hogy milyen kondíciókkal vehetjük fel a kölcsönt.

Lakásvásárlás az iskolakezdéshez – lakáshitelből megoldható

Dübörög az ingatlanpiac és az albérletárak is elszálltak, nem csoda, hogy sok család inkább azzal számol, hogy az egyetemista gyerek albérleti díja helyett inkább törlesztőt fizet a kedvező kamatkörnyezetben. A Bank360 azt tanácsolja, hogy

a kiszemelt lakás forgalmi értékének legalább 30 százalékát számoljuk az önerőre, ami egy 20 milliós ingatlan esetén 6 millió forint, plusz – bár több bank most akciósan elengedi – a hitelügyintézés, közjegyzői okiratba foglalás és egyéb költségek miatt további 300-400 ezer forintot is tegyünk félre!

Szerencsére ma már igen kedvező kamatszintek mellett érhetők el kiszámíthatóbb, fix kamatozású hitelek is.

10 éves kamatperiódussal 20 éves futamidőre 20 millió forintot már 4,32 százalékos THM-mel is felvehetünk, ami azt jelenti, hogy a hitelfelvételt követő első tíz évben fixen 123 740 forint törlesztőrészletet fogunk fizetni havonta, ami sok esetben kevesebb, mint egy fővárosi garzon albérleti díja.

Szabad felhasználású hitel persze nem csak személyi kölcsönként vehető fel. Ha nagyobb, 10 millió forint feletti összegre van szükségünk, szabad felhasználású jelzáloghitelt is vehetünk fel ingatlanfedezet ellenében.

Nem árt számolni az állami támogatásokkal, lehetőségekkel

Ne menjünk el szó nélkül az állami családtámogatási program sztárja, a babaváró hitel mellett sem, amely fiatal egyetemistáknak is elérhető lehet.

Az akár 10 millió forintos hitel kamatmentessé válik egy gyermek 5 éven belüli vállalása esetén,

20 éves futamidővel számolva pedig kevesebb mint 46 000 forint a törlesztőrészlet. A hitel szabad felhasználású, tehát vehetünk belőle taneszközöket, bútorokat, akár önerőként is funkcionálhat, sőt akár hitelkiváltásra is használhatjuk, ha van meglévő kölcsönünk, amit szeretnénk rendezni.

Ha pedig a tanulmányainkat szeretnénk fizetni, jól jöhet a Diákhitel mindkét formája: a Diákhitel 2 teljes összege a tandíjra fordítható. Ez a kölcsön kamatmentes, és csak akkor kell megkezdenünk a törlesztést, ha befejeztük a tanulmányainkat. A Diákhitel 1 szabad felhasználású kölcsön, amelynek a kamata 2 százalék, a teljes hitelösszeg pedig szemeszterenként legfeljebb 350 000 forint.