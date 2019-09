Öt bemutató és igazi sztárparádé lesz a Rózsavölgyi Szalon idei évadja

Öt új előadást mutatnak be a budapesti Rózsavölgyi Szalonban a 2019/2020-as évadban – jelentette be Zimányi Zsófia művészeti vezető keddi sajtótájékoztatóján. Az immár hétéves befogadó színház Titkok évadja névre keresztelt idényét Székely Csaba: Semmit se bánok című művével nyitja, az erdélyi magyar drámaíró művét Sztarenki Pál rendező ismertette, aki a szerző ajánlásából idézett:

A Semmit se bánok a romániai kommunista diktatúra bűneiről szól, de lényegében egy belső utazást mutat be az önmegismerés felé. Egy volt titkosrendőrt meglátogatja egykori kollégája, és kettejük beszélgetéséből kiderül, mennyi szörnyűséget követtek el a múltban. Egyiküknek sincs lelkiismeret-furdalása a történtek miatt, és ez így marad egészen addig, amíg a főszereplő jobban meg nem ismeri a szomszéd kamaszlányt, Lizát. Liza egy sérült gyerek, akit rendszeresen bántalmaznak, s kettejük viszonya, illetve ennek a viszonynak az alakulása képezi a történet gerincét.

A műből egy humoros, már-már morbid humorba hajló jelenetet elő is adtak a sajtótájékoztatón. A darabot, melynek ez a magyarországi bemutatója, szeptember 12-én láthatja először a nagyérdemű.

Elek Ferenc (b) és Schneider Zoltán (j) Székely Csaba: Semmit se bánok c. drámájában Dobos Zoltán / Alfahír

Székely Csaba: Semmit se bánok



Szereplők: Schneider Zoltán, Sztarenki Dóra, Elek Ferenc

Rendező: Sztarenki Pál

Bemutató: 2019. szeptember 12.

A második bemutató, melyet szilveszter előtt mutatnak be a Rózsavölgyi Szalonban, egy sokkal könnyedebb darab lesz – közölte Zimányi Zsófia. Michael McKeever: Végszó című drámája egy színészcsalád történetét mutatja be, ahol a színészkirály apa már mindent eljátszott, amit lehetett, a lánya a Broadwayen aratott nagy sikereket – ismertette a művészeti vezető. A harmadik szereplő, a fiú fellázad a családi tradíciók ellen, ő nem szeretne színész lenni. Zimány Zsófia szerint a darab arról szól, milyen erős tud lenni a család, és még ha bántjuk is egymást, a legerősebb kötelékek akkor is a családban vannak.

McKeever színész, rendező és író is, akinek a darabjait világszerte játsszák, a magyarországi bemutatóra december 12-én kerül sor.

Györgyi Anna (b) és Gálvölgyi János (j) Michael McKeever: Végszó c. darabjából olvasott fel egy jelenetet Dobos Zoltán / Alfahír

Michael McKeever: Végszó



Szereplők: Györgyi Anna, Gálvölgyi János, Darvasi Áron e. h., Bajor Lili, Kovács Máté e. h.

Rendező: Dicső Dániel

Bemutató: 2012. december 12.

Zalán Tibor kimondottan a színház felkérésére még írja azt a darabot, melynek bemutatóját 2020 februárjára tervezi a Rózsavölgyi Szalon. Az Így nem tudok… szigorúan munkacímű darabról maga az író mondta viccesen a sajtótájékoztatón, hogy Léner András rendezővel tavasz óta üldögélnek mindenféle „limonádék” mellett – amik őt igencsak megviselik –, és azon tűnődnek, hogy melyik verzió is legyen a végső. A szerző közölte, a darab a rendszerváltozás környékén játszódik, az előadás pedig mozaikszerű, töredékes lesz, vagyis időben és térben egyfolytában mozogni fog a színpad.

Zalán ismertette, a mű nem kimondottan családtörténet és nem egy-egy szereplő története, hanem arról szól, hogy a család hogyan sorvad el, ami a tragédia. A szerző szerint a rendszerváltozásnak felemelő ereje kellett volna, hogy legyen, de ő úgy látja, ez az emberek lelkében nem történt meg. Meggyőződése, hogy a történések spirálisan zajlanak, vagyis ugyanazok a történetek különböző szinteken megismétlődnek, a darabban három generáció története ismétlődésének lehetünk tanúi.

Zalán Tibor kiondottan a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írja darabját Dobos Zoltán / Alfahír

Zalán Tibor: Így nem tudok… (munkacím)



Szereplők: Őze Áron, Kútvölgyi Erzsébet, Fekete Linda, Auksz Éva, N. N. (férfi szereplő, egyeztetés alatt)

Rendező: Léner András

Bemutató: 2020. február közepe

Jérôme Tonnerre: Intim vallomások című érzelmes thrillerét Rátóti Zoltán nemcsak rendezi, szereplőként (pszichiáter) fel is tűnik a darabban. Mint a színművész ismertette, a darab kezdetén egy hölgy pszichológushoz szeretne menni, de egy adószakértőhöz nyit be, ebből a helyzetből fakad a többi különleges helyzet. Végül William, az adószakértő átmegy Dr. Monnier-hez, a pszichológushoz, hogy megbeszéljék az esetet.

Hasonló jellegű neurózisokat kezelünk: tudnunk kell, hogy mit vallanak be, és mit titkolnak el – idézett a darab kulcsjelenetéből Rátóti, mellyel kapcsolatban megjegyezte, amikor kiválasztotta ezt a részt, még nem tudta, hogy a Rózsavölgyi Szalon a Titkok évadja elnevezést adja az idénynek. A színész-rendező azt is elmesélte, nagyon örül, hogy ilyen „intim” környezetben adhatják elő a darabot, mert a Budapesti Kamaraszínházban ő maga is ilyen környezetben szocializálódott: testközelből játszhattak sok előadást.

Rátóti Zoltán nemcsak rendezi Jérôme Tonnerre: Intim vallomások c. darabját, de szerepel is benne Dobos Zoltán / Alfahír

Jérôme Tonnerre: Intim vallomások



Szereplők: Bánfalvi Eszter, Pál András, Rátóti Zoltán, Sipos Vera

Rendező: Rátóti Zoltán

Bemutató: 2020. március 31.

Patricia Highsmith: Két idegen a vonaton című 1950-ben született regényéből már a következő évben filmet rendezett Alfred Hitchcock, Craig Warner pedig színdarabként dolgozta fel Idegenek a vonaton címmel. A Rózsavölgyi Szalon a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és a Szentendrei teátrum együttműködésével viszi színpadra a művet.

Szarka János, a darab rendezője azt a mondást idézte, mely szerint „mindenki életében van egy ember, akitől szívesen megválna”. A mű szereplői is rájönnek erre, és ez alapján dolgozzák ki a tökéletes bűntényt. A direktor szerint ez kevésbé bűnügyi történet, mint inkább egy bűn története, a darabban a bűn anatómiáját látjuk, őt magát pedig saját bevallása szerint az ragadta meg, hogy a manipuláció milyen pokolba tudja taszítani az embereket.

Szarka János (elöl) rendezi Patricia Highsmith és Craig Warner: Idegenek a vonaton c. drámáját. A háttérben Takács Katalin (b) és Józan László (j) Dobos Zoltán / Alfahír

Patricia Highsmith – Craig Warner: Idegenek a vonaton



Szereplők: Józan László, Porogi Ádám, Takács Katalin, Szina Kinga, Őze Áron, Ozsgyáni Mihály

Rendező: Szarka János

Bemutató: 2020. május közepe