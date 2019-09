Elindult az első, magyar nyelven is feliratozott vonat a határon túlra

A Brassóba közlekedő Hargita IC az első olyan vonat, amelynek iránytábláján magyarul is szerepel a határon túli település elnevezése. A ma reggel útnak indult menetrendszerinti járatra Loppert Dániel a MÁV kommunikációs igazgatója és Vujity Tvrtko közösen helyezte el a magyar nyelvű feliratot is tartalmazó táblát.

A magyar megfelelővel rendelkező, határon túli állomásnevek feltüntetését múlt hónapban hirdette meg a MÁV. A kettős írásmód bevezetésére fokozatosan kerül sor, amelynek első lépése, hogy a MÁV-START nemzetközi járatainak nyomtatott iránytábláin és a Keleti pályaudvar összesítő kijelzőin mától – szeptember 6-tól pedig a Déli és Nyugati pályaudvarokon is – olvashatók a magyar nyelvű megfelelővel is rendelkező határon túli települések elnevezései.

Az ötletet felvető Vujity Tvrtko nagyon örül annak, hogy javaslatából három hét alatt valóság lett.

Talán meglepő, hogy éppen a MÁV közleményében mondom, de szentül hiszem, hogy ez igazából nem is a vasutakról, hanem a nemzeti önbecsülésünkről szól, amelyért – hitem szerint – a vasúttársaság rengeteget tett. A közös munka ideje alatt ezernél is több üzenetet kaptam a határon innen és túlról, s most értettem meg én is igazán, hogy ez a gesztus sokaknak mennyi mindent jelent!

Loppert Dániel, a MÁV kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a MÁV tapasztalata szerint a magyar anyanyelvű utasok döntő többsége magyar nyelven ismeri a szomszédos országok két nyelven elnevezett településeit. A kétnyelvű tájékoztatás jelentősen megkönnyíti majd az úti cél és köztes állomások azonosítását, ezért a vasúttársaság kétnyelvű feliratokat kiterjeszti valamennyi tájékoztatási eszközére.

A jövő évi menetrend december közepén várható közzétételéig a digitális összesítő-, peron- és vágányvégi kijelzőkön is megjelennek a Földrajzinév-bizottság állásfoglalása szerinti magyar nyelvű elnevezések. A trianoni békediktátum 100. évfordulójára a MÁV valamennyi állomási és fedélzeti utastájékoztatási kijelzőjén és tábláján magyarul is feltünteti a magyar megfelelővel rendelkező, belföldön is megváltható menetjeggyel elérhető állomások nevét.