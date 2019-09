Stummer János: a jövő nemzeti konzervatív pártját kell építenünk

Konzervatív jobboldali erőként képzeli el a Jobbik jövőjét a párt alelnöke és kampányfőnöke, Stummer János. A politikus szerint ezeket az értékeket Orbán Viktor "túszul ejtette", hogy nemzetiszínű pántlikaként használhassa egy "újabb tolvajbanda".

Miért pont itt találkozunk, az ELTE BTK kávézójában?



Régen voltam itt, jó ide néha visszajárni. Itt vettem részt először érdekképviseleti munkában, ifjúsági szervezetként a Jobbik is annak idején erről az egyetemi karról indult el. Számomra ez kultikus hely. Azok a gondolatok, s azok az emberek, amiket és akiket itt ismertem meg, máig nagyon fontosak nekem.

2006-ban gondolta volna, hogy ma már mint országgyűlési képviselő fog itt interjút adni többek között arról, hogy a Fidesz leváltása érdekében milyen technikai koordináció van a Jobbik és a baloldali pártok között?

Nyilván nem gondoltam. Ahogy azt sem, hogy a Fidesz az elkövetkező években olyan helyzetbe kormányozza ezt az országot, amelyben a Jobbiknak ilyen politikai döntést kell hoznia azért, hogy továbbra is küzdeni tudjon egy szebb jövőért. Azt hittem, eddigre már sokkal közelebb leszünk ahhoz a Magyarországhoz, amit mi akkor elképzeltünk. Ezzel szemben viszont nemhogy közeledtünk volna hozzá, de rendkívüli gyorsan távolodunk tőle. Nem örülök neki, hogy ezek között a körülmények között kell most őrizni a nemzeti gondolatot.

Például Gyurcsány Ferenccel?

Azokkal az emberekkel, akik látják, hogyan ejtette túszul Orbán Viktor a jobboldalt és a nemzeti konzervatív politizálást. Azokkal az emberekkel, akiket jogosan dühít fel, hogy

a számukra fontos értékeket csak nemzeti színű pántlika gyanánt használja egy újabb tolvajbanda.

Azokkal, akik 2010 óta rájöttek, hogy „ezek ugyanazok.” Ha már 2006-ot említette.

Mintha azt mondaná, súlyos ellentét feszül a karakteres jobboldali politizálás és az ellenzéki technikai koordináció között.

Nem ezt mondom. Ugyanis az EP-választás bizonyította, hogy aki így gondolta, és ez alapján cselekedett, az komoly politikai hibát követett el. A technikai koordináció matek. Ha egy, az európai értékeket a magyar nemzeti értékekkel és érdekekkel harmonikusan ötvözni tudó, nemzeti konzervatív, keresztény szellemiségű pártot építünk, ugyanúgy részt vehetnénk az ellenzéki koordinációban. Sőt, még több szavazó is érkezett volna.

Nem kell megfogni Gyurcsány kezét ahhoz, hogy külön-külön is egy cél, a rezsim megbuktatása felé menjünk. Mert az a kéz piszkos, ám a cél tiszta.

A Fidesszel szemben a nemzetért politizálni nem a finnyások és a rövid távú sikerben reménykedő türelmetlenek sportja.

Ha már szóba hozta az időtényezőt: hogyan képzeli el a Jobbikot mondjuk tíz éves távlatban?

A Jobbik számomra a nemzetben gondolkozó, hazájuk sorsa iránt elkötelezett polgárok élő lelkiismerete, utolsó reménye. Életképes és vonzó jobboldali alternatívát kell felépítenünk a Fidesszel szemben. Az utóbbi harminc év bebizonyította, hogy nem bízhatjuk másra:

nekünk kell jövőt adnunk ennek az országnak, ez a mi történelmi küldetésünk.

Hiszek benne, hogy minden embernek célja, küldetése van ezen a Földön. Ez a miénk.

A Jobbik országgyűlési képviselőjeként jelen volt a Marcali Dispután, amelyen Gulyás Balázs publicista szerint „a polgári Magyarország árvái, a konzervatív, nem-fideszes értelmiség az első életjeleket mutatta". Ők kerültek végül egy klubba a Jobbikkal, vagy Önök velük?

Mind ők, mind mi sok kijózanító tanulságot vontunk le az elmúlt több mint két ciklusból. Ezen a rendezvényen jól lehetett látni, hogy egyre meghatározóbb azon konzervatív értelmiségiek köre, akik előtt lelepleződött az Orbán-rezsim. Azonban fontosnak tartják, hogy az eszményeiket és értékeiket továbbra is képviselje valaki.

Meg vagyok róla győződve, hogy mi erre alkalmasak vagyunk és ezt a felelősséget nekünk vállalni kell.

Beszélgettem erről volt alkotmánybírókkal, egyetemi oktatókkal, művészekkel, de rengeteg hétköznapi emberrel is. És talán meglepő módon, de a legtöbben nagyon hasonló véleményen vannak. Én egy olyan értékelvű politikai közösségért akarok dolgozni, amelyben ők megtalálják a szellemi és lelki otthonukat. A jövő nemzeti konzervatív pártját kell felépítenünk.

Jobbközép alternatíva születhet a rezsim és a balliberális oldal helyett Meghatározó konzervatív értelmiségiek tartottak tanácskozást a Bibó István Népfőiskolai Alapítvány által szervezett Marcali Dispután csütörtökön. A szervezők elmondása szerint a rendezvény célja az volt, hogy közösen keressenek mérsékelt jobboldali választ a jelenlegi magyarországi politikai helyzet és a 21. század kihívásaira.

Jól értem, akkor Ön a Jobbik jövőjét jobboldali pártként képzeli el?

Igen, jól érti.

Jakab Péter viszont a már említett Dipsuta napján este az ATV-ben, amikor bejelentette, hogy indul a párt elnöki tisztségéért, úgy fogalmazott: „szociálisan érzékeny néppárti politikát kell folytatni amely tényleg arról szól, hogy minden embert képviselnünk kell. Nincs jobb meg nincs baloldal, egyenesen kell politizálni és mindenkit képviselni kell".

A szociális érzékenységgel,

a megalázó bérért dolgozó milliók képviseletével mélyen egyet értek, az ideológiai semlegességet, értékeink feladását azonban határozottan ellenzem.

Kampányfőnökként közelről éli meg ezt a mostani önkormányzati csatát. Nem tart attól, hogy felmorzsolják a sereget?

Nehéz időket élünk mostanában. Ez a mostani csata most nem a végső győzelemről szól, hanem arról, hogy folytathassunk a küzdelmet a hazánkért. A rezsim az elmúlt időszakban a legaljasabb eszközöktől sem visszariadva próbált minket politikailag lejáratni, szervezetileg szétzilálni és anyagilag ellehetetleníteni. Mindezekhez kétségkívül társult még néhány rossz politikai döntés is. Ezek összességében sokakban eredményeztek szellemi és fizikai fáradtságot.

De egy jobbikos soha nem nyugodhat bele a megváltoztathatatlanba, s mindig küzd tovább.

Ez az igazi erőnk, ezért nem tudtak még Orbánék eltakarítani az útból és most sem fog nekik sikerülni.

Ön jelenleg a Jobbik alelnöke. Ősszel tisztújítás lesz. Ön milyen feladatra készül?

Erre a kérdésre október 13. után tudok válaszolni.

Az eredményektől teszi tehát függővé további szerepvállalását?

Egyáltalán nem erről van szó. Valamilyen feladatot mindenképpen vállalni fogok, de most mindannyiunknak az önkormányzati választásokra kell koncentrálni, nem pedig ilyen kérdésekkel foglalkozni. Országos kampányfőnökként most az a feladatom, hogy a Jobbik jelöltjeinek, szervezeteinek és aktivistáinak szűkös lehetőségeink közt minél több segítséget megadhassak. Ez most a felelős hozzáállás.