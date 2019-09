Az Orbán-kormány továbbra is fenntartja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet

Magyarország biztonsága és határvédelme érdekében a kormány meghosszabbítja a Magyarország egész területére elrendelt tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható a Magyar Közlönyben - olvasható Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.

Mint írták, a határvédelemre szükség van, az illegális határátlépési kísérletek továbbra is folyamatosak, csak az idén már 7 ezren próbálkoztak.

"A balkáni útvonal nagyon aktív, Szerbiában már kritikus a helyzet a migránsok miatt, Bosznia-Hercegovinában is több ezren, Görögországban nagyjából 30 ezren vannak, és újabb tömegek érkeznek, akik a balkáni útvonalon akarnak Európa belsejébe jutni. A magyar kerítés és határvédelem nélkül Magyarország ismét a bevándorlás egyik főútvonala lenne, ahogy a 2015-ös migránsválság idején, a válsághelyzet meghosszabbítására tehát szükség van. Az intézkedés ugyanis a törvényben előírt speciális jogosítványokat ad az állami, rendvédelmi szervek kezébe, így garantálható, hogy továbbra is a lehető leghatékonyabban tudjanak fellépni az illegális bevándorlókkal szemben az országhatár mentén és az ország területén is. A rendőrség az ország területén is folyamatosan rendszeresen azonosít illegális migránsokat, akiket visszaszállít a határkerítéshez."

Továbbá megjegyzik, hogy hazánk 504 milliárd fordított határvédelemre, és az olasz kormánycsere miatt figyelemmel követik az Afrika és Olaszország közötti migrációs útvonal alakulását is, attól tartva, hogy "az új baloldali olasz kormány megnyitja a kikötőket, és akkor még súlyosabb migrációs válság lesz Európában".

Tíz nap alatt 100 milliárddal drágult a magyar határ védelme?! Legalábbis, ha jól értelmezzük a kormánylap napi közléseit. Augusztus 17-én a Magyar Nemzetben megjelent egy cikk "Jól működik a déli határzár" címmel, amiben a rendőrségi közlésre hivatkozva azt írják, hogy a kormány a migrációs válság 2015-ös kitörése óta 408 milliárd forintot fordított az ország biztonságához elengedhetetlen határvédelmi, határrendészeti feladatokra.