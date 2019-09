A Jobbik alelnöke üzent a klímaügyi parlamenti ülést bojkottáló kormánypártiaknak

Z. Kárpát Dánielt kérdeztük arról a furcsa véletlenről, hogy ugyanazon a napon lett hivatalos, lesz rendkívüli parlamenti vitanap a klímaváltozásról, mint amikor Nagy István agrárminiszter kijelentette:

rémisztő a klímaváltozás.

A Jobbik alelnöke hangsúlyozta, hogy a tárcavezetőt tartja az egyik legfelkészültebb politikusnak, nemcsak a kormányon, hanem az egész parlamenten belül. Mint mondta, egy olyan szakemberről van szó, aki látja a probléma súlyát, és érzi,

egyáltalán nem mindegy, hogy megszületendő gyermekeink milyen Földet örökölnek azoktól, akik csak megőrzésre kapták ezt a bolygót.

Z. Kárpát Dániel leszögezte: a Jobbik mindenképpen ott lesz az LMP által összehívott ülésnapon.Közölte, a párt már a 2010-es választási kampányában is kiemelt helyen kezelte a környezetvédelem ügyét, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy a korszellem csak most jutott el odáig, hogy a téma a szélesebb társadalmi réteget is érdekelje. A politikus szerint el kell érni, hogy

mindenkit foglalkoztasson, két-három évtized múlva milyen világban élnek majd a gyermekeink, "a helyzet drámai"

- tette hozzá.

Kitért ugyanakkor arra a gyakorlatra is, hogy a kormánypártok "a demokráciát megcsúfoló módon" nem képviseltetik magukat a rendkívüli parlamenti vitanapokon. Emlékeztetett, megnézhetné magát az a magyar munkavállaló, aki ezt meg merné tenni a munkahelyén.

A Jobbik országgyűlési képviselője felháborítónak tartja ezt a hozzáállást, és egy olyan szankciórendszert dolgoztatna ki, amely legalább a parlamenti munkát bojkottáló politikusok fizetését csökkentené.

Z. Kárpát Dániel véleménye szerint egy normális demokráciában elzavarnák azokat a politikusokat, akik nem hajlandóak a vitára.

"Orbán Viktor és csapata nem bennünket sért meg ezzel, hanem a választópolgárokat, így a Fidesz-KDNP szavazót is"

- magyarázta a politikus.