Leállt a MÁV rendszere, alig lehetett jegyeket venni

Komoly műszaki hiba lépett fel kedden a MÁV-nál, a vasúttársaság hivatalos közleményben erősítette meg, hogy szinte az egész digitális jegyértékesítési rendszerük leállt.

Honlapjukon azt írják, műszaki hálózati hiba, az adatbázist kezelő rendszer leállása miatt jelenleg nem működnek a jegykiadó automaták, az online jegyvásárlási rendszerből sem lehet menetjegyet váltani.

Még a korábban megvásárolt jegyeket sem lehet átvenni az automatákból.

Ellenben nem kell attól tartaniuk az utasoknak, hogy menetjegy nélkül maradnak, a vonatokon ugyanis pótdíjmentesen vásárolhatják meg azokat. A MÁV közlése szerint az online rendszer nem teljesen állt le, ugyanis a mobilalkalmazás segítségével is lehet jegyet vásárolni, majd telefonon bemutatni a jegyvizsgálónak.

A digitális rendszerek leállása azért is komoly probléma, mert a MÁV súlyos munkaerőhiánnyal küzd a jegypénztárosok terén: nemrég számoltunk be arról, hogy a Nyugati pályaudvaron a nyitvatartási időt is csökkenteni kellett.

Frissítés:

Megjavították a MÁV-START internetes és automatás jegyvásárlási rendszerét, amely kedd reggel óta az adatbáziskezelő-rendszer leállása miatt nem működött. A vasúttársaság nem bírságolja meg azokat az utasokat, akik a műszaki hiba miatt nem tudtak érvényes jeggyel utazni - közölte a Mávinform.