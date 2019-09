A kormánypárti támadásokra erkölcsi bizonyítványokkal válaszolt az ellenzék Nyíregyházán

A nyíregyházi ellenzék eddig nem tapasztalt akcióval vágott vissza a kormánypárti rágalomhadjáratra. Az általában minden valóságot nélkülöző vádakat egyszerűen hatástalanították azzal, hogy a Szövetségben Nyíregyházáért képviselőjelöltjei nyilvánosan bemutatták erkölcsi bizonyítványaikat és a köztartozásmentes adózói NAV-igazolásaikat.

A szövetség polgármester jelöltje, Jeszenszki András a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hazai politikai életben először, transzparens módon láthatóvá kívánják tenni azt hogy valamennyi jelöltjük rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal, illetve azt, hogy saját kérésükre a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába is kivétel nélkül felvételt nyertek. Ezzel azt is nyilvánvalóvá akarják tenni a nyíregyháziaknak és a sajtónak is, hogy „minden aljas és nemtelen támadás alaptalan azok részéről, akiknek ez az érdekében áll.”

Nyilvánosságra hozták továbbá a 43 innovatív javaslatot tartalmazó Nyíregyháza Jövőjéért Programjukat, valamint a jóval több mint ötezer kérdőív segítségével megalkotott a város minden utcára kiterjedő problématérképet.