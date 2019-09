Több tízezer bérlakással, lakhatási támogatással, adókedvezménnyel venné fel a harcot a Jobbik az elszabadult albérletárakkal

A világörökségi helyszíneken fekvő és a műemlékekben található állami bérlakások bérlőinek szerződését a jövőben egy tervezett törvénymódosítás értelmében sokkal könnyebben fel lehet majd bontani – írta meg kormányközeli értesülésekre hivatkozva a hvg.hu. A Miniszterelnökség a lap megkeresését válaszra sem méltatta, csupán a cikk megjelenése után, egy hisztérikus hangvételű közleményben tagadta le az elképzelést.

Z. Kárpát Dániel hétfői sajtótájékoztatóján „vérfagyasztónak” nevezte az állami bérlakásvagyon fideszes „bekebelezéséről” szóló híreket. Örömét fejezte ki, hogy a kormány saját állítása szerint ilyen módosítást nem tervez, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet is tarthatatlan.

Bár most úgy tűnik, a kormány nem akarja maradéktalanul „felzabrálni” a bérlakásokat, a Budai Várban egyesek továbbra is 35-40 ezer forintos díjakért bérelhetnek ingatlanokat, de olyanra is találni példát, hogy

„egy komplett lakosztályt huszonegynéhányezer forintért használhatnak kormányzati jó barátok és szövetségesek”

A Jobbik alelnöke felszólította a kormányt, tegye átláthatóvá a bérlakás-rendszert, és nyissa meg mindenki, többek közt a családalapítást tervező magyar fiatalok előtt. Hozzátette: elengedhetetlenül szükséges a bérlakásvagyon bővítése is, ahogyan azt pártja a „Mi Várunk” programban lefektette. Ennek jegyében a Jobbik

évente több ezer bérlakást építene

felmérné az üresen álló ingatlanokat, és közfoglalkoztatás keretében lakhatóvá tenné ezeket

az adott település albérletárainak, illetve jövedelmi viszonyainak megfelelően 20 és 50 ezer forint közötti összeggel támogatnák az „indokolatlanul elharapózott albérletárak” kifizetésében a magyar családokat.

sávos rendszerben, a kerületi átlagos ingatlanárakhoz igazított különadót vetnének ki az EGT (Európai Gazdasági Térség -) államokon kívüliek által lebonyolított ingatlanvásárlások esetén, hogy „elvegyék a külföldiek kedvét” a tömeges ingatlanfelvásárlástól, amelynek komoly szerepe van az albérletárak egekbe szökésében.

Az egyetemisták körében egyre mélyülő lakhatási válság leküzdése érdekében adómentességet biztosítanának azok számára, akik harminc év alatti, hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal számára adják ki lakásukat.

„Bár a kormány a legnagyobb veszedelmet egyelőre letagadja, a be nem avatkozással, az elszabadult albérletárak megtűrésével, a CSOK okozta árrobbanás tétlen szemlélésével már eddig is hatalmas károkat okoztak az országnak”

- szögezte le Z. Kárpát Dániel.