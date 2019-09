Saját arcképével ellátott sört osztogatott a polgármester Tápiószelén

Tápiószele regnáló és októberben újra rajtvonalhoz álló polgármestere semmi kivetnivalót nem lát abban, hogy saját arcképével ellátott ingyensört osztogat a helyieknek a városnapon.

„A fél országban láttam már mindenféle osztogatásokat…Ezek ártatlan dolgok. Van, aki lecsót osztott, van aki kávét, palacsintát meg mindenfélét”

– mondta Kovács Ferenc az Azonnali érdeklődésére. Mint kiderült már a korábbi választáson is bevetette a taktikát, de nem hiszi, hogy „ez bármiféleképpen befolyásolna bárkit is”. Igaz, mivel ők nem végeznek kutatásokat, így nem tudja, hogy az ingyensör osztás hozzájárult-e korábbi győzelméhez, de szerinte ha abban nincs semmi kivetnivaló, hogy az országgyűlési képviselők is osztogatnak mindenfélét (de van – szerk.), akkor a helyi polgármesterjelölt is élhet a dologgal.

A felcímkézett Löwenbraut egyébként elmondása szerint egy helyi vállalkozó biztosította Kovács számára, így annak költségeit nem ő állta és azt sem tudta megmondani, hogy hány dobozzal osztottak szét.