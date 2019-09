Szurkolók elől menekült a fejszés állatkínzó – a bíróságról ő is szabadon távozhatott

Újabb kegyetlen állatkínzó maradt letöltendő büntetés nélkül. Kedden a Dabasi Járásbíróság mindössze egy év próbaidőre felfüggesztett, nyolc hónapos letöltendő fogházbüntetésre ítélte azt a 25 éves férfit, aki szeptember elején mérgében megölte testvérének kutyáját.

A kegyetlen gyilkost a Szurkolók az Állatokért csoport tagjai várták a bíróságon, az állatvédők a tárgyalást is figyelemmel kísérték. A vádlott, K. I. nem járult hozzá, hogy felvételek készüljenek róla, azonban a tárgyalás során minden vádat elismert, korábbi, rendőrségen tett vallomását pedig fenntartotta.

A kutya bestiális kivégzéséhez az vezetett, hogy a férfi volt barátnője összejött az ő bátyjával. Ezen a vádlott annyira felidegesítette magát, hogy szeptember 9-én átment a Pest megyei Hernádon lévő otthonukhoz, ahol összetörte testvére autóját, majd az őt ugató kistestű kutyát több alkalommal felemelte és eldobta, illetve ezt követően

a menekülő francia buldog után eredt, és egy fejszével halálos ütést mért a fejére.

Tette egyfajta bosszúként értelmezhető, a kutyában úgy tett kárt, mintha valamilyen tárgy lenne. Miután az állatot megölte, elásta a kertben. A tetemet később hatósági állatorvos vizsgálta meg, aki egyértelműen megállapította, hogy a kutya az ütés következtében vesztette életét. Ezt egyébként egyik fél sem kérdőjelezte meg.

A Dabasi Járásbíróságon a vádat képviselő ügyész sem vitte túlzásba, hiszen eleve csak hosszabb időre terjedő felfüggesztett szabadságvesztést kért, míg a védőügyvéd nagyobb összegű pénzbírságra szerette volna enyhíteni az ítéletet.

Végül a bíró rövid tanácskozást követően nyolc hónap letöltendő, fogházban történő szabadságvesztésre ítélte az állatkínzót, ennek végrehajtását pedig egy év próbaidőre felfüggesztette.

Amennyiben a próbaidő alatt az elkövető újra törvényt sért, és így fogházba kerül, akkor megfelelő magatartás esetén már három hónap után szabadulhatna.

Az ítélettel kapcsolatban érdekes az is, hogy a vádlottat nem tiltották el az állattartástól sem, holott erre törvényileg lehetőségük lett volna. Sőt: a férfi elárulta azt is, hogy neki is van kutyája, ezzel kapcsolatban pedig

bemondásra elhitték neki, hogy a saját kutyáját soha nem bántotta, és persze nem is fogja.

Az ítélet három nap múlva emelkedhet jogerőre, addig az ügyész és a védő is fellebbezhet, a vádlott azonban elfogadta az ítéletet.

Menekült a szurkolók elől

A tárgyalás után a Szurkolók az Állatokért tagjai a bíróság előtt találkoztak össze a bűnözővel, aki ezúttal nem volt olyan bátor, mint amikor fejszével kergette a kiskutyát; a szurkolók elől a közeli rendőrség irányába sietve kerülte meg a bíróság épületét:

Kapin Richárd, az állatvédő szurkolói csoport vezetője a helyszínen arról beszélt, a hasonló esetekkel kapcsolatos ítélkezések során vagy olyan magas, milliós nagyságrendű pénzbírság kiszabására volna szükség, amit az elkövetők jellemzően csak leülni tudnak, vagy eleve letöltendő ítéleteket lenne szükséges meghozni.

A keddi tárgyalás során már az ügyész is „számos enyhítő körülményt” mérlegelt, s hasonlóan tett a védőügyvéd, valamint végül a bíró is. A legérdekesebb azonban a vádlott korábbi védekezése volt, miszerint

korábban dolgozott már hentesnél, ott sok állatot le kellett ölnie, így tudta, hogy ha a kutya szeme közé üt, akkor az gyorsan elpusztul.

Ám hiába a gyilkos szinte már dicséretre méltó humánussága, a bíróság szerint az egyértelműen elmondható, hogy a férfinek nem volt különösebb oka a kutya kivégzésére, így tette öncélú, „szükségtelen” volt.

A fejszéjét viszont elkobozták, így a következő idegállapotáig újat kell vennie. Talán nem ember lesz az áldozat.