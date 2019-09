Jobbik: nem szabad továbbra is 3 és félmillió ember nyakára ereszteni fél Európa tranzitforgalmát

Olvasóink számára nem újdonság, hogy az M0-s autóút - a gyakorlatban nem túl látványos - felújítási munkálatai nem csak a budapesti és Pest megyei, de a fővárost elkerülni kívánó sofőrök életét is pokollá teszik. Bencsik János, a Jobbik budapesti elnöke és Gyüre Csaba, a párt alelnöke Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszterből próbálták kihúzni, mégis mikor lélegezhetnek fel a normális közlekedésre vágyók.

Írásbeli kérdésükben kiemelték: az M0-s autóúton a forgalom Dunaharasztitól egészen Érdig rendszeresen áll, ezt a szakaszt megtenni gyakran 30-45 perc, mivel az eredetileg három sávos út két sávra csökken, az áthaladó forgalomnak azonban ez finoman szólva is kevés, így a dugók reggeltől estig folyamatosak.

"Akik szeretnék elkerülni a fővárosba való behajtást, ezen az úton kell, hogy várakozzanak, mégpedig úgy, hogy a szakaszon láthatólag semmiféle munkavégzés nem folyik"

- áll a két honatya beadványában. A Jobbik képviselői szerint így az autósoknak nem éri meg használni az elkerülő utat, ennek következtében a forgalom ugyanúgy Budapestre zúdul rá, ami kiemelt környezeti és zajterhelésnek teszi ki a fővárost.

Kapcsolódó problémaként vetették föl az M4-es autópálya Pest megyei szakaszának befejezetlenségét is, amit nem vált ki az ideiglenes körforgalmakkal teletűzdelt 4-es út, amin Monor és Gyömrő felől szintén hosszú sorokban áll a dugó. Ez a jobbikos képviselők szerint akár napi 15-20 perccel is növelheti a napi utazás időtartamát.

Palkovics László helyett Schanda Tamás államtitkártól érkezett úgynevezett válasz azokra a kérdésekre, hogy

mégis mikor óhajtja felszámolni a Fidesz-kormány a fenti áldatlan állapotokat,

mikorra készülnek el a szükséges munkálatok és

mikor indulhatnak el végre napi fél-egy óra ráhagyás nélkül az autósok Budapestre?

Ha valaki netán arra számítana, hogy az államtitkár válasza pontos céldátumokat, konkrét ígéreteket tartalmaz, azt sajnos ki kell ábrándítanunk, erről ugyanis szó sincsen.

Viszont megtudhattuk belőle, hogy az M0-s olyan új szuperburkolatot kap, ami "lényegesen ritkábban" teszi majd szükségessé a "forgalmi beavatkozásokkal" járó javításokat. Ennél is érdekesebb azonban a következő mondat:

"Az új burkolat közel kétharmada tavaly elkészült, a megújult szakaszok forgalomba helyezése folyamatos."

De azt is megtudhatjuk, hogy az M4 gyorsforgalmi út kivitelezése "jelenleg is folyik" Üllő és Szolnok között, rögtön több szakaszon is, 44 kilométer hosszúságban. Sőt:

"Az elkészült útszakaszokat a kivitelező folyamatosan adja át a forgalomnak."

Schanda Tamás hangsúlyozta, hogy ezzel a kormány teljesíti azon vállalását, hogy Szolnok is elérhetővé válik gyorsforgalmi úton, csak azt felejtette el kifejteni, hogy

pontosan mégis mikorra.

Bencsik János portálunknak a semmitmondó válaszra reagálva kifejtette:

"A Jobbik határozott álláspontja, hogy nem szabad továbbra is Európa egyik legforgalmasabb nemzetközi tranzitútját ráereszteni egy 2 milliós nagyvárosra és 1,5 milliós agglomerációjára, mert ez irreálisan nagy terhet ró az itt élőkre."

Emlékeztetett: a kormány korábban ígéretet tett az M8-as autópálya megépítésére, amely összekötné a Komárom-Székesfehérvár-Dunaújváros-Kecskemét-Szolnok vonalon Nyugat- és Kelet-Magyarországot.

"Az M0-s szükséges karbantartása mellett ez lenne az a hosszútávú megoldás, amely megszabadítaná az állandó dugóktól, zajtól, szmogtól és közlekedési káosztól Budapestet"

- hangsúlyozta az ellenzéki párt fővárosi elnöke.