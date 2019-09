Egy napjuk lesz eldönteni a BKV-dolgozóknak, hogy elfogadják-e a cég által ajánlott "kánikulai pénz" összegét

Bértárgyalásokat kezdeményez a Budapesti Közlekedési Vállalatnál (BKV) az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ). A munkavállalók a "kánikulai pénz" kifizetését is várják, nyilatkozta az InfoRádiónak Naszályi Gábor.

A munkajogi érdekvédők elnöke szerint annak ellenére, hogy a BKV hivatalosan még nem kezdeményezte a bértárgyalás megkezdését, az EKSZ elindította a folyamatot. Naszályi azt is elmondta, mennyi béremelést szeretnének jövőre:

"Én úgy gondolom, hogy a bérkiáramlás 10 százalék fölötti. Tavalyról, illetve a 2019-es évről van egy 2 százalék körüli elmaradás, tavaly is 15-öt kértünk, ehelyett lett 8. Jövő évre is a prognosztizált emelés 10 százalék fölötti, kétszámjegyű lesz, úgyhogy mi hagyományosan is 15 százalék körül gondoljuk azt a szintet, ami szükséges volna."