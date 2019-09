Sikerült! Összegyűlt a 700 millió Zente gyógykezelésére

Zente édesanyja ma 9 óra környékén tudatta egy Facebook-posztban, hogy ne utaljanak többet a számlájukra, mert megvan. Összegyűlt a 700 millió forint, ami ahhoz szükséges, hogy az SMA I-ben szenvedő kisfiú megkaphassa a legújabb fejlesztésű és a világ egyik legdrágább gyógyszerét, a Zolgensmát.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, vannak olyan folyamatban lévő licitek, amik csak a hónap végén zárulnak, de már most milliós felajánlások vannak rajtuk. Zente édesanyja arra kérte a licitek indítóit, hogy vigyék végig azokat és hamarosan megoszt még olyan magyar gyerekeket, akik ugyanebben a betegségben szenvednek, így nekik is jól jönne a segítség.