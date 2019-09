Karácsony Gergely: titkosszolgálati eszközökkel, manipulált hangfelvétellel akarnak megfélemlíteni

Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt Facebook-oldalán reagált a ma reggel kiszivárgott hangfelvételre, amelyen többek között arról beszél, hogy ha visszamegy Zuglóba, akkor elássák. A Párbeszéd politikusa azt is elárulta, a XIV. kerületi MSZP-vel nem egyszerű a viszonya. Sőt, Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő még meg is fenyegette őt és a családját.

Szerinte azért jó választás Horváth Csaba Zuglóba, mert féken tartja majd a helyi szocialistákat:

Tüttő Kata viszont ügyesebben taktikázott:

"A Tüttő Katát én is benéztem, nem tudtam, hogy a Leisztingernek vannak ezek az ügyei az V. kerületben. A Tüttő egyébként a XII. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én is későn tudtam meg. Nem akarok álnaiv lenni, hogy akkor a Leisztingernek az élettársa, a volt felesége, vagy a mostani, ezt nyilván nem tudom, nyilván nem egy erős ajánlólevél."