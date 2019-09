Lezárult a propagandamédia egy részének egybeolvasztása

Szeptember 30-i hatállyal bejegyezte a cégbíróság a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány cégeinek Mediaworksbe történő beolvasztását – írja a media1.hu. A Népszabadság korábbi kiadója szintén Orbán Viktor körének tulajdonában áll, a döntéssel lezárult az egy éve húzódó folyamat

Az oldal szerint szeptember 30-át követően a szebb napokat látott Mediaworks Hungary Zrt. 150 millió forintos jegyzett tőkéje 1 milliárdra emelkedik, a kiadóba pedig az alábbi vállalkozások olvadnak be:

Avalue Befektetési Kft.

Inform Media

Juhász Kft.

K4A lapkiadó

Lapcom

Magyar Idők

Mezőgazda Lap- és könyvkiadó

Modern Media Group

Nouvelle Media Kft.

Opus Press

Ripost Media

Olajozottabb lehet a gépezet

A fúzió a többi közt olyan propagandalapokat érint, mint a Délmagyarország, a Ripost, a Figyelő vagy épp a Bors. A Mediaworks eddig is irányíthatta ezeket a lapokat, de most az eddiginél is hatékonyabbá tehetik a kiadványokon keresztül történő néphülyítést.

A KESMA tavaly év végén jött létre, miután csaknem ötszáz médiaterméket ajánlottak fel az addigi tulajdonosok az alapítvány számára.