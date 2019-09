"Óriási blama": Trócsányi László el sem jut a szakbizottsági meghallgatásokig?

Meghallgatta Trócsányi László biztosjelöltet az Európai Parlament jogi bizottsága, majd le is szavazták az uniós bővítésért felelős biztosi posztra kandidáló fideszes politikust.

Az ok még csak nem is politikai természetű: Trócsányi ugyanis nem tudta megfelelően igazolni, hogy nincs pénzügyi összeférhetetlensége a biztosi munkájával kapcsolatban. A jogi szakbizottság (JURI) a szabálytalanságot a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda állami megrendezései miatt állapította meg.

"A jövő hétre tervezett meghallgatásokat a magyar és a román biztosjelöltnél is elnapolják"

- nyilatkozta Sergey Lagodonsky német zöldpárti EP-képviselő, a JURI egyik alelnöke az ülést követően.

Óriási blama

Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője szerint ez óriási blama az Orbán-kormánynak. A Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a kormány és lakájmédiája hamarosan rázendít majd a szokásos hisztire a soros-ügynökökről és Magyarország semmibe vételéről, ám Magyarországot nem az Európai Parlament vette semmibe, amikor bebizonyította, hogy Trócsányi üzleti érdekei összeférhetetlenek a neki szánt poszttal, hanem Orbán és cimborái, először akkor, amikor Trócsányit Budapesten miniszternek tették meg, majd akkor, amikor biztosnak jelölték.

"Lehet, hogy a NER-ben a jog és a törvények uralma már nem számít, az etikáról pedig nem is hallottak, ám a világban a politikát és az üzletet külön szokás kezelni, aki pedig ezt a szabályt megszegi, azt bizony kivetik maguk közül. Trócsányival és rajta keresztül az Orbán-kormánnyal most ez történt. Nincsen itt már szó semmiféle politikai ellentétről, vagy kulturális különbségről. Itt csak jogról és erkölcsről van szó (és remélem, hogy a korrupciót és hazudozást Orbánék nem kívánják hivatalosan is nemzeti értéknek megtenni). A szomorú az, hogy a szégyenpadon most nem csak ők ülnek egyedül, de Magyarországot is magukhoz láncolták. Remélem, hogy mi, magyarok fel tudunk innen állni és meg tudjuk mutatni még a világnak, hogy a jóérzést ugyan üldözheti nálunk egy kormány, de mi a civilizált Európa részei szeretnénk maradni és nem akarunk a harmadik világ banánköztársaságainak szintjére lecsúszni" - írta a jobbikos politikus.

A jelen állás szerint a magyar jelölt el sem juthat a szakbizottsági vitákig sem.