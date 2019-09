Egy „unikornis” lett idén az @®© plakátpályázat győztese

Klímariadó címmel nyílt meg a 19. @®© közérzeti kiállítás a budapesti Metropolitan Egyetem mellett, az Örs vezér útján. Mint a cím is mutatja, a pályázat fő témája ezúttal a klímaváltozás volt, emellett természetesen szabadon választott témában is lehetett pályaművet beküldeni.

A pénteki megnyitón, egyúttal díjkiosztón a zsűri több tagja is részt vett, akik úgy látják, a klímakérdés mára közéleti és nem társadalmi kérdéssé vált. Így azután ennek a témának a megítélése a teljes tagadástól a piedesztálra emelésig terjed egy széles skálán.

Hunyadi Réka, a Greenpeace Magyarország kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy a politikai döntéshozóknak is el kell ismerniük a felelősségüket a klímakérdésben, de

nekünk kell őket rábírni, hogy meghozzák a megfelelő politikai döntést.

Hunyadi Réka, a Greenpeace Magyarország kommunikációs vezetője Béli Balázs

A pályázatra egyébként szabadon választott témában is lehetett pályaművet beadni. Így az egyébként társadalmi egységet igénylő klímaváltozás témája mellett az olyan igencsak megosztó aktuálpolitikai topikok is előkerültek, mint például a homoszexuálisok családalapítási jogának kérdése. Akadt olyan kiállított pályamű is, mely ábrázolásmódja miatt sajnos szinte biztosan felül fogja írni a klímakérdést a közbeszédben.

A Hammer Agency különdíját Marschall József, Ősz Szilvia, Vasvári Babett és Kemenczés Bálint Csúcsragadozó című pályamunkája nyerte el. Ezt azon pályázat készítőjének ítélik oda, aki marketingszempontból a legütősebb anyagot készítik.

Marschall József, Ősz Szilvia, Vasvári Babett, Kemenczés Bálint: Csúcsragadozó @®©

A Borz-díjat annak az alkotásnak ítéli, mely a leginkább kedélyborzoló. Idén ezt az elismerést Kós Péter: A Galaxis önzői című műve kapta.

Kós Péter: A Galaxis önzői @®©

A zsűri döntése alapján a legjobb alkotásnak járó díjat Puskás Marcell: Unikornis című alkotása kapta. Második helyezett Tóth Györgyi: Attitűd című képe lett. Harmadik helyezést ért el Zsemberi-Szígyártó Miklós Zsírral című munkájával.

Puskás Marcell: Unikornis (1. díj) @®©

Tóth Györgyi: Attitűd (2. díj) @®©

Zsemberi-Szígyártó Miklós: Zsírral (3. díj) @®©

A 19. @®© közérzeti kiállítás szeptember 27-től október 13-ig tekinthető meg Zuglóban, az Örs vezér útján, egy percre az Örs vezér terétől. A képek este 23:30 óráig lesznek megvilágítva. A szervezők kérik a látogatókat, hogy ügyeljenek a lakóövezet nyugalmára.

Tekintse meg fotós kollégánk, Béli Balázs helyszínen készült fotóit is!