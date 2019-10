Kövér László: az ellenzék pártjai csatateret kívánnak csinálni az önkormányzatokból

Az ellenzék pártjai úgy próbálják beállítani az önkormányzati választásokat, mintha az az országos politika hatalmi pozícióikért folyó, egyfajta polgárháború egy állomása lenne - erről Kövér László beszélt kedden a Fidesz-KDNP országjárásának vésztői állomásán.

Csatateret kívánnak csinálni az önkormányzatokból is, ami nem hogy hibás felfogás a demokrácia szempontjából, hanem kifejezetten felelőtlen az adott településen élők szempontjából - hangoztatta szokásos eszmefuttatását az ellenzékről.

Mi azt szeretnénk a magunk, azaz a központi kormányzat részéről bemutatni, beleértve az Országgyűlést is, hogy eddig is partnerei voltunk az önkormányzatoknak és ezután is partnerei kívánunk lenni