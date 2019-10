Ha a Fidesz most nem hazudik, akkor illegális migránsokat telepíthet a kormány Magyarországra

2015 óta felfoghatatlan mennyiségű pénzt,

több százmilliárd forintot,

átváltva több százezer millió forintot,

vagy több százezer magyar családtól elvett egy-egymillió forintot

költött el kormány pusztán arra, hogy a migrációval kapcsolatos közbeszédet több száz felvásárolt sajtóterméken keresztül érdekei szerint tematizálja függetlenül attól, hogy valójában fenn áll-e még az a fenyegetés, ami négy évvel ezelőtt létezett.

Az üzenet egyszerű: a magyar kormány megvédi az országot, tehát aki nyugodtan szeretne élni, az szavazatával hatalomban tartja őket. Pont.

Csakhogy van egy kis csavar a sztoriban.

Az önkormányzati választási kampányban a Fidesz és médiája országszerte azzal támadja az ellenzéki összefogás jelöltjeit, hogy azok bevándorláspártiak. Mindegy melyik párttól vannak, mindegy mi az előéletük vagy a megingathatatlan véleményük, mindenki ugyanazt a vádat kapja meg. Ez természetesen egy központi kommunikációs panel, amit Rogán Antalék az utolsó fideszes önkormányzati képviselő fejébe is belevertek.

Céljuk pedig nem is lehet kérdéses, hiszen a migrációval lehet életveszélyes ellenségként beállítani azt az ellenzéki jelöltet, aki a jól fizető pozícióikat veszélyeztetheti október 13-án. Ám ezek a kormánypárti politikusok nem csak egyszerűen rágalmaznak, hanem egyúttal arról is beszélnek, hogy a „bevándorláspárti polgármesterek” majd migránsokat telepítenek be településeikre.

Márpedig ezt egyetlen módon tehetik meg: ha a Fidesz lebontja a határzárat, és migránsokkal árasztja el az országot.

Merthogy Magyarország államhatárainak fizikai védelméről, a határátkelések jogi szabályozásáról csak és kizárólag a kormány dönthet, arra a világon semmilyen ráhatása nincs egyik önkormányzatnak sem. Magyarul még a legőrültebb „migránssimogató” polgármester –már ha létezne ilyen- sem tudna betelepíteni senkit még akkor sem, ha mindent elkövetne ennek a politikai öngyilkosságnak az elkövetéséért.

A fentiekből nyilvánvaló, hogy két forgatókönyv áll fenn:

Ha a miniszterelnök bevándorláspárti fordulatra szánja el magát, akkor lényegtelen, hogy milyen polgármesterei vannak a magyar városoknak, hiszen csak passzív elszenvedői lehetnek az eseményeknek. Ha viszont Orbán Viktor továbbra is a migrációt elutasító állásponton marad, akkor a polgármestereknek nincs kit befogadniuk, tehát nincs miről beszélni sem.

Egyetlen köztes út van, amivel a Fidesz kommunikációja részben igazzá válna, és az ellenzéki településeken valóban migránsok jelennének meg: ha a kormány szándékosan beengedne néhány ezer embert, és azokat bosszúból olyan városokba telepítenék, ahol októberben vesztettek. Ezzel viszont saját maguk követnének el árulást, bebizonyítva, hogy nem a nemzetet és a magyarok biztonságát, hanem a pénzüket féltik.

Tehát vagy árulóvá, vagy hazuggá válnak. Valamelyik biztosan megtörténik.