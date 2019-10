„Mi nem rabszolgajövőt szánunk a magyaroknak, mint a Fidesz”

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese és európai parlamenti képviselője a párt korábbi béruniós kezdeményezése kapcsán közölt hosszú bejegyzést a Facebook-oldalán.

Felidézte, hogy az Európai Parlamentben 2017-ben megrendezett szakmai konferencián komoly politikusok, közgazdászok és szakértők vitatták meg, hogyan lehetne előremozdítani a bérunió ügyét:

Nemzetközi béruniós konferenciát rendeztek az Európai Parlamentben Az Európai Parlamentbe szervezett brüsszeli konferencia házigazdája, a Jobbik európai parlamenti képviselője, Balczó Zoltán a három panelbeszélgetésből álló rendezvény nyitóbeszédében úgy fogalmazott: „a bérek közti különbségek felszámolása közös európai érdek." Elmondta: az Európai Unióban az egységes piac miatt a fogyasztói árak kiegyenlítődtek, vagyis az „árunió megvalósult", de a nyugati és keleti országok közti bérszínvonal-különbség óriási.

Ugyanakkor azt is hozzátette, elképesztő lejárató hadjáratot kapott a kezdeményezés a Fidesz és a baloldal részéről itthon, illetve külföldön is. Gyöngyösi Márton a bérunió ügyét összevetette az európai minimálbér kérdésével is, amit éppen a baloldal szorgalmaz.

„Ismerik ugye a viccet a jereváni rádióról? Na, itt is olyasmi történt. Először kiderült, hogy azt a baloldali pártok sem gondolták, hogy Magyarországon hirtelen bevezetik a kétezer eurós luxemburgi minimálbért, hanem majd minden országban bevezetnek „valamilyen” minimálbért. Köszönjük szépen a semmit, minimálbér eddig is volt, csak nem lehetett megélni belőle. A Jobbik persze nem olyan, mint a baloldal. Ha valami jó is kisülhet a végén, hát tegyék – mondtuk –, hozzátéve, hogy az európai minimálbér csak a nulladik lépés. Foglalkozzon Európa a bérkérdéssel, de ettől nekünk több kell”

- írta Gyöngyösi Márton a bejegyzésében.

A jobbikos európai parlamenti képviselő rámutatott, hogy éppen a baloldaliak szövetségese, a munkahelyteremtésért felelős európai biztosnak jelölt luxemburgi szociáldemokrata Nicolas Schmit jelentette ki a meghallgatásán: szó sincs európai minimálbérről, és ilyet nem is tervez létrehozni.

Schmit szerint – idézi fel Gyöngyösi - ugyanis ehhez túl nagyok a gazdasági különbségek.

A jobbikos politikus úgy véli, Európát jelenleg szétfeszítik a gazdasági és jövedelmi különbségek. Ma egy magyar fiatal vagy elvándorol a jobb élet reményében, itthon hagyva családját és otthonát, vagy itthon marad és elszegényedik. Eközben nyugaton egyre nagyobb a feszültség abból, hogy az olcsón dolgozó keletiek lenyomják a béreket.

A jobbikos politikus úgy látja: egy kiszámítható, biztonságos, igazságos Magyarországot kell építeni Európában, a bérunió célja pedig az, hogy a fideszes oligarcharendszer le legyen bontva,

„és a felzárkóztatásra adott EU-s pénzekből a magyar embereknek építsünk kiszámítható jövőt.”

Ehhez azonban Európai Ügyészség, és egy felzárkóztatásért felelős intézményrendszer kell – teszi hozzá.

„Mi nem rabszolgajövőt szánunk a magyaroknak, mint a Fidesz. Nem is ingyen csodákkal traktáljuk őket, mint a baloldal”

- szögezte le Gyöngyösi Márton.