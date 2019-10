Mi az: Önnek csapás, a multinak áldás?

A kormány pedig még örül is neki.

Kitalálják? Eláruljuk: a gyenge forint.

Az euró 335 forint fölé kúszó árfolyama olyan veszélyhelyzetet teremt, amely tartósan gyenge forint esetén szinte minden magyar család költségvetését megrövidíti - olvasható Z. Kárpát Dániel Facebook bejegyzésében.

A Jobbik alelnöke szerint az Orbán-kormányról két dolog köztudott: egyrészt a miniszterelnök évtizede ellenzékből még (jogosan) hangoztatta: a gyenge forint egyértelműen ellentétes az emberek érdekeivel. Másrészt az is, hogy mindez mára már tudatos stratégia a kormány részéről: szerintük mindez jó az exportáló cégek számára, így pedig a magyar gazdaságnak is. Azt elhallgatják ugyanakkor, hogy az esetek döntő többségében nem magyar tulajdonú középvállalkozások adnak el árut külföldre: leggyakrabban a kormány stratégiai partnerei, az amúgy is számtalan indokolatlan kedvezményt élvező multicégek exportálnak...

Utóbbi ugyanakkor hogyan lehetne magyar gazdasági érdek, ha eközben ezek a megatársaságok alig fizetnek adót, alig vállalnak valamit a közterhekből Magyarországon?

Látjuk, hogy a gyenge forint által a Mercedes és az Audi számára olcsóbb gyártósort létesíteni és dolgozókat fizetni Magyarországon, valamint a turisták számára is olcsóbb lesz az itt tartózkodás.

- vélekedik a politikus.

Hozzátette: a magyar kormány az alacsony forintárfolyammal pedig nem is annyira titkolt módon felül kívánja értékelni az érkező uniós forrásokat és a külföldön dolgozó magyarok hazautalásait is (hiszen ezek gyenge árfolyam mellett több forintot „érnek”), miközben egy egészséges gazdaság nem függhetne komolyabban ezektől a tételektől.

Eközben a gyenge forintárfolyam „árát” ugyanis a magyar lakosság fizeti meg: az iPhone-tól a ruházati cikkeken át az importélelmiszerig minden cikk árának kifizetésével.

Márpedig itthon igen ritka a magyar gyártású okostelefon, divatos öltözet vagy éppen autó… Ezeken keresztül százmilliárdok vándorolnak ki indokolatlanul a magyar zsebekből - írja Z. Kárpát Dániel.

A politikus úgy véli, hogy kormány így a magyar polgárok létérdekeit áldozza fel annak érdekében, hogy további kedvezményekben részesíthesse külföldi partnereit, azokat, akiktől az egészségtelen szerkezetű magyar gazdaság mutatószámai függnek, miközben a hazai bérszínvonalat regionális szinten is kiemelkedően alacsonyan tartják, ráadásul ezzel kampányolnak is külföldön.

"Tudjuk, hogy a forint árfolyamát messze nem csak egy nemzetállam „viselkedése” befolyásolja, s számtalan külső tényező gyakorol rá hatást."

A képviselő szerint mégsem lehet elvonatkoztatni attól, amit a magyar kormány tesz, illetve pontosabban nem tesz a forint kapcsán, hiszen közvetlenül vagy közvetve három fronton is beavatkozhatna. A Jobbik a fentiek fényében arra szólítja fel a kormányt, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve tegyen meg végre mindent a magyar családi kasszák védelmében, gazdasági és árfolyam-trükközésének árát pedig ne azokkal fizettesse meg, akiknek védelmére mandátumát kapta.

"A magyar létérdekeket ily módon elárulni ugyanis felér egy alkalmatlansági bizonyítvánnyal"

- írja Z. Kárpát Dániel.