Hiába nyertek pert, ha már elárverezték a házat – folytatódnak a devizás kálváriák

Öt év után nyert pert egy hódmezővásárhelyi pár a devizahitelüket nyújtó Budapest Bank ellen, de egyelőre úgy tűnik, hiába. A bank elárverezte az ingatlant, így az eredeti állapot visszaállítását nehéz eszközölni. Pláne úgy, hogy a károsultakon kívül senki nem igyekszik ennek megvalósítására, a jogrendszer pedig nem korrigálta önmagát. A házaspár esetéről a 24.hu számolt be.

A neve elhallgatását kérő középkorú házaspár 2014-ben nyújtott be keresetet a bank ellen, amikor az már árverezte az ingatlanukat, amit hamarosan meg is vásárolt a szomszédos kocsma tulajdonosa 5,5 millió forintért.

A házaspár egyébként 6,5 milliót vett fel és a kereset benyújtása idején már 12 millióval tartoztak a pénzintézet felé.

A 2014-es perindítás után éveken át tartó jogi huzavona kezdődött. A család – bár hivatalosan már nem az övék volt az ingatlan – a devizahiteles törvények és a kilakoltatási moratóriumok miatt elkerülte, hogy utcára tegyék.

Ezután jött a fordulópont, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság ugyanis 2018. januári ítéletében megállapította, hogy a hitelszerződés nem felel meg a devizahitelekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért érvénytelenné nyilvánította. Majd év végére a Szegedi Törvényszék jogerős ítéletben helybenhagyta az első fokú bíróság határozatát.

Ennek ellenére a kirendelt önálló bírósági végrehajtó hónapokkal az ítélethirdetés után arról tájékoztatta az adósokat, hogy a téli kilakoltatási moratórium után foganatosítani akarja az ingatlankiürítést, és a házat átadja az árverési vevőnek. A házaspár ezért hivatali visszaélés miatt feljelentette a végrehajtót.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke szerint az árverés eredményét csak a bíróságnak van joga eltörölni, így az adósoknak egy újabb, tulajdonjogi pert kell indítaniuk - ami szintén évekig húzódhat majd.

Több jogtalan szerződés is lehet

Az utóbbi hetekben a Jobbik vezetői számtalan hitelkárosulttal és Polgár Zoltán ügyvéddel is tárgyaltak arról, hogyan lehetne rendezni azok helyzetét, akiket önhibájukon kívül semmiztek ki bankok, közjegyzők, végrehajtók és nem utolsó sorban állami vezetők és mindenkori kormánypárti politikusok – közölte Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke.

A politikus szerint ezen, Európában is példátlan kifosztó gépezet vezetett oda, hogy magyarok százezreitől abszolút inkorrekt tartozásokat követeltek, majd kormányoldalon utólag ezekhez szabták a törvényi kereteket. Így a végrehajtók zavartalanul dolgozhatnak a zavarosban, a kilakoltatások áldozatainak pedig kizárólag civil jogvédők és aktivisták segítettek érdemben.

„Mivel a folyamat éppen most is zajlik, a kampány-viharok árnyékában” a Jobbik „a kilakoltatási moratórium azonnali kihirdetését, a kifosztó gépezet megakasztását” követeli és ezt célzó indítványt nyújtott be a parlamentben, amihez minden érintett civil és politikai erő támogatását kéri.