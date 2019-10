Kastélyt bontana a Fidesz Szombathelyen?

Kedden tartották a szombathelyi 1. számú választókerület egyetlen vitáját, ahol Horváth Gábor (Fidesz-KDNP) azt mondta: privát véleménye szerint le kell bontani a Gothard-kastélyt, a helyére pedig orvosi rendelőt, idősek otthonát és postát tudna elképzelni.

Az ötlet természetesen parázs vitát robbantott ki, hiszen a település legfontosabb műemlékéről van szó, a másik két képviselőjelölt, Koczka Tibor (Pro Savaria), a körzet jelenlegi képviselője és György István Péter (Éljen Szombathely) nem is értett egyet a kijelentéssel.

A Fideszből kitessékelt, majd függetlenként elinduló jelenlegi alpolgármester szerda délután sajtótájékoztatót is tartott a kastély előtt, ahol a Savariaforum.hu beszámolója szerint Koczka Tibor azt mondta: most nyer értelmet, amit hetekkel, hónapokkal ezelőtt elkezdett mondani: "a szombathelyi Fidesz a polgári-konzervatív értékrendtől jócskán messze van".

"Elfogadhatatlan, hogy valaki egy műemlékvédelem alatt álló épületet el akar bontatni. A Gothard-kastély több mint 300 éves, működött itt fizika- és kémialabor, ahogy csillagvizsgáló is. Az utolsó években családok laktak a komfortos-félkomfortos lakásokban, a tervezett felújítás miatt ők önkormányzati lakásokat kaptak a városban. Én már 2014-ben elkezdtem azon dolgozni, hogyan lehetne megőrizni, felújítani és hasznosítani a kastélyt" - folytatta Kocza.

Felújítás, Modern Városok Program, zarándokszállás

Koczka emlékeztetett: Orbán Viktor Szombathelyi látogatásakor harangozták be először a kastély felújítását, még 2015-ben. Bekerült a Modern Városok Programba is mint zarándokszállás. Majd 2017-ben 94,5 millió forintot kapott a város, hogy elkészítse a felújítási terveket. El is készült, de 3,3 milliárd forintra lett volna szükség. A város a kormánytól kért ehhez segítséget, de érdemi válasz tulajdonképpen nem érkezett" - mondta a képviselő.

Fotó: Ugytudjuk.hu