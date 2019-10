Újabb nyomásgyakorlás Soroksáron: egy képviselőjelöltet próbáltak visszalépésre bírni

Alaposan felpörgött a soroksári helyhatósági választás. Egy csütörtöki Facebook bejegyzésből derült ki, hogy a helyi német nemzetiségi önkormányzat vezetőjét megkörnyékezték: lépjen vissza a jelöléstől, és így maradhat a helyi tájház vezetője.



Fuchs Gyula, az Itthon Vagyunk Egyesület és a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület képviselőjelöltje az ominózus bejegyzésben azt írta:

"Példa nélküli esemény dúlta fel a kedélyeket a mai Férfi Népdalkör próbáján. Hírét vették a fiúk, hogy a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonyát azzal az "ötlettel" keresték fel, hogy lépjen vissza a jelölésétől! Egy ellencsapatot is szándékoztak volna indítani, de az meghiúsult. Közölték vele, hogy a német nemzetiség anyagi támogatását megvonják a jövőben, Ő maradhat a tájházunk vezetőjének, de semmi több! Felháborító, gyalázat!"

Az ügyben kerestük Fuchs Gyulát, aki portálunknak azt mondta: a nemzetiségi önkormányzat vezetőjét, Schirlingné Drexler Annát a bolgár nemzetiségi szószóló, Varga Szimeon kereste fel. Fuchs szerint Varga egyértelműen a "fideszesekkel bútorozott össze".

A képviselőjelölt szerint Bese Ferenc polgármesterjelölt (Bese papíron független, valójában fideszes támogatással indul) is megnyugtatta a nemzetiségi önkormányzat vezetőjét, hogy "nem kell izgulnia, maradhat a tájház vezetője, azt továbbra is támogatni fogjuk".

Fuchs szerint nagyon érzékenyen érintené őket, ha megvonnák a nemzetiségi önkormányzat évi tízmilliós támogatását, hiszen ebből finanszírozták eddig az iskolai és cserediák programokat, kirándulásokat is.

- folytatta érdeklődésünkre Fuchs.

Az ügyben természetesen kerestük Varga Szimeont, aki viszont állítása szerint tőlünk hallott először az esetről:

"Szerintem nem tudok segíteni, nem is hallottam még erről"

- mondta, s érdemben mást nem is kívánt hozzátenni.

A nemzetiségi önkormányzat vezetője, Schirlingné Drexler Anna pedig teljes mértékben elzárkózott a nyilatkozattól, mindössze annyit mondott, hogy "felejtsük el, ön is felejtse el ezt az egészet inkább, majd vasárnap dönt a lakosság"

Az összellenzéki támogatással induló jobbikos Bereczki Miklós az ominózus poszt alatt azt írta:

Fuchs szerint a mostani ügy egyértelműen a korábbi Weinmann-féle nyomásgyakorlás folytatása.

Mint ismert, portálunk írta meg Weinmann Antal esetét is. A politikus az Itthon Vagyunk Egyesület (IVE) színeiben indult el Soroksáron (Budapest, XXIII. kerület) a polgármesteri pozícióért, azonban a civil jelölt végül visszalépett az ellene indult fideszes lejárató-hadjárat miatt. Mint írta,

Visszalépésével a XXIII. kerületben két jelölt maradt versenyben. Bese Ferenc, a leköszönő polgármester, Geiger Ferenc által fémjelzett Sorksári Civil Szervezetek és Személyek Egyesülete által támogatott Bese Ferenc (aki mögé nyíltan is beállt a Fidesz), valamint Bereczki Miklós, az ellenzéki pártok közös jelöltje.

Weinmann kényszerű visszalépésekor Bereczki kifejezte szolidaritását is, mint írta:

"Mindannyian ismerjük a Fidesz hazug, aljas és gátlástalan propagandagépezetét. Tudjuk, hogyan próbálnak meg eltiporni és tönkretenni mindenkit, aki - akár csak helyben is, - útját próbálja állni a totális pártállam kiépítésének. Láttuk ezt már számtalan esetben, elég csak Vona Gáborra és családjára, vagy Donáth Annára, legutóbb pedig Pikó Andrásra gondolni. Most Te kerültél célkeresztbe. Ezért ugyanakkor meg is tudom érteni, amit írtál, hogy családodat és gyermekeidet nem akarod kitenni mindennek"