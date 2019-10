Jakab Péter: a centrális erőteret megtörtük, vasárnap a választókon a sor

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője szerint a józan gondolkodású magyarok kiálltak egymás mellett, akkor is ha más párthoz tartoztak, vasárnap a választók döntenek arról, jó-e ez az út. Interjúnkban rákérdeztünk a győri jobbikosokra is.

Ön korábban azt mondta, nem kell félnie a változást akaróknak, nyugodtan szavazhatnak az ellenzéki jelöltekre. Na, de ha már személyesen Orbán Viktor miniszterelnök Miskolcon is arra figyelmeztet, hogy ha nincs együttműködés, akkor nem lesz pénz sem, joggal bizonytalanodhat el az ember. Nem igaz?

Először is tisztázzuk, hogy pénz eddig sem volt, maximum olyan projektekre, amiből könnyű volt ellopni. Másodszor, ezek szerint akkor az ellenzéki szavazónak sem kell adót fizetnie a fideszes kormánynak? Butaság. Mint ahogy a fenyegetőzés is az. Egy település nem akkor sikeres, ha az Orbán-kormány támogatja, hanem akkor, ha rátermett, alkalmas emberek kerülnek a polgármesteri székbe és a képviselő-testületekbe. Az ellenzéki Tapolcának például nem adóssága van, hanem megtakarítása, a kormánypárti Pécs meg csődben van. Nem fenyegetőzni kellene, hanem dolgozni miniszterelnök úr!

Maradva még a bizonytalansági faktornál: ugyanazon a napon jelentette be a négy győri jobbikos, hogy kilépnek a megállapodásból, mint amikor a miskolci LMP-s is úgy érezte, inkább mégsem kellene leváltani a NER-t. Megéri letenni a fegyvert?

Őket legyőzte a NER. Gyengék voltak. A mi feladatunk meg az, hogy a NER-t győzzük le, ehhez pedig most vasárnap kell erősnek lennünk.

Bereczki Miklós azt mondta, ilyen durva kampányt még nem tapasztalt. A soroksári polgármesterjelölt nemcsak a Borkai-orgiára utalt, hanem arra is, hogy a kerületben valahogy megjelent 1000 titkos szavazó. Van visszaút ebből az őrületből a magyar közélet/politika számára?

A Fidesz mocskos kampánya sajnos nem újdonság. Eddig is fenyegetőztek, eddig is zsaroltak, eddig is hazudoztak, rongáltak, gyűlölködtek. Újdonság az ellenzéki oldalon van. Képesek voltunk együttműködni a rezsim lebontása, a magyar települések felszabadítása érdekében. A centrális erőteret megtörtük, a labdát feldobtuk. Vasárnap a választókon a sor, hogy lecsapják.

Viszont, ha pozitívumokat keressük, az ellenzéki megállapodások az esetek nagy részében működőképesek, az ellenzéki pártoknak sikerül az együttműködés. Sok településen megfordult a kampány során, mi ezzel kapcsolatban a tapasztalata?

A Fidesz fegyvere mindig is a magyarok megosztása volt. Amíg egymást marjuk, ők hatalmon maradnak. Ezen a választáson ezt a fegyvert igyekszünk hatástalanítani azzal, hogy mi, józanul gondolkodó magyarok kiállunk egymás mellett, akkor is, ha más párthoz tartozunk. Vasárnap kiderül, hogy megkapjuk-e a választóktól a pozitív visszacsatolást arról, hogy jó úton járunk, és igenis le lehet váltani a Fideszt. Először az önkormányzatokban, utána az országban.

Az önkormányzati választásokat sok esetben nem szokták a kellő fontossággal kezelni a magyar választók, miközben az ellenzék azt hangsúlyozza, hogy a helyi ügyek mellett a változást akarók üzenhetnek is a hatalomnak. Mi a 2019-es önkormányzati választások tétje?

Helyben az, hogy ne fideszes helytartókat válasszunk, akik a kormányt képviselik, hanem helyi lokálpatriótákat, akik a lakosságot képviselik. Egy-egy település vagyona ne a kokainbárókat meg a helyi kiskiráyokat gyarapítsa, hanem a helyi közösségeket, akik ezt a vagyont előállították. Országosan pedig az Orbán-rezsim lebontása a tét. Ha ma Őfelsége elveszíti a birtokait, holnap el fogja veszíteni a hatalmát, holnapután meg a szabadságát is. Aki a saját népe zsarnokává válik, azt a nép előbb utóbb oda juttatja, ahová a zsarnokok valók. 2022 előtt. Vasárnap kezdjük el a trónfosztást!