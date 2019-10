"Felkészül: Rogán" - üzent Az ördög ügyvédje

A kancelláriaminisztert ábrázoló karikatúrát osztott meg a magát „Az ördög ügyvédjének” nevező blogger, aki korábban Borkai Zsolt győri polgármesterről is kínos szexvideókat osztott meg.

A képhez csupán annyit fűzött hozzá: „Felkészül.”

A rejtélyes szivárogtató több alkalommal is azt állította, ügyvédként a Fidesz korrupciós gépezetének része volt, pénzmosási ügyletekben segédkezett, illetve törvények „megrendelését” intézte. Ezeket eddig bizonyítékokkal még nem támasztotta alá.

A Borkai-ügy azonban így is komoly fejfájást okozott a kampányhajrában a kormánypártnak. A Magyar Hang azt írja, tartanak tőle, hogy a billegő településeken bajba kerülhetnek.

„Az utolsó mérések azt mutatják, a Borkai-ügy magával ránthat több erős jelöltet, köztük Tarlóst is” – fogalmazott a lapnak egy neve elhallgatását kérő fideszes forrás.

Káosz, tanácstalanság és vezetési válság a Fideszben: Borkai miatt nagyon sok helyről kiszorulhat a Fidesz A Borkai-üggyel láthatóan nem tud mit kezdeni a Fidesz, egységes, de legfőképpen valamennyire állandó kommunikációs álláspont nincs, miközben a héten a kormánypárt több vezető politikusa is elítélte az orgiázó polgármestert. Végül pénteken az egész heti tanácstalanság után meghirdettek egy sajtótájékoztatót, amit később lemondtak, és jelent meg a kormányzati Magyar Nemzetben egy, a polgármestert elítélő cikk, amit gyorsan le is vetettek.

Jó eséllyel a kormánypártban kialakuló pániknak tudható be az is, hogy Borkai Zsolt péntek estére meghirdetett sajtótájékoztatóját – amelyről szinte mindenki úgy vélte, visszalépését jelenti be – alig pár órával korábban lemondták.