Káosz, tanácstalanság és vezetési válság a Fideszben: Borkai miatt nagyon sok helyről kiszorulhat a Fidesz

A Borkai-üggyel láthatóan nem tud mit kezdeni a Fidesz, egységes, de legfőképpen valamennyire állandó kommunikációs álláspont nincs, miközben a héten a kormánypárt több vezető politikusa is elítélte az orgiázó polgármestert. Végül pénteken az egész heti tanácstalanság után meghirdettek egy sajtótájékoztatót, amit később lemondtak, és jelent meg a kormányzati Magyar Nemzetben egy, a polgármestert elítélő cikk, amit gyorsan le is vetettek.

A győri polgármester szexbotrányát a Fidesz először igyekezett magánügynek beállítani, a kormánysajtó pedig bagatellizálni. Ugyanakkor a hét második felére világossá vált a Lendvai utcában is, ennél több kell, mivel Borkai ügye organikusan is óriásit hasít a közösségi médiában: a botrány kirobbanása óta az ország internettel rendelkező fele megismerte a győri polgármester fenekét és a győri hatalmi elit viselt dolgait.

Az üggyel tehát kezdeni kellett valamit, főleg azért, mert több billegő körzetben is komoly veszélybe került a fideszes jelölt győzelme. Talán nem véletlen, hogy Tarlós István csütörtökön az Inforádióban azt mondta, hogy a győri történet felháborítja és elkeseríti:

"Ez Borkai Zsolt története, aki ráadásul élsportoló és olimpiai bajnok. Ez védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan. Ez az ember méltatlanná vált"

Tarlós szerint Borkai méltatlanná vált a polgármesterségre A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában nyilatkozva elmondta, felháborítja és elkeseríti Borkai Zsolt győri polgármester története. Tarlós szerint méltatlanná vált a polgármesterségre. Bár hétfő reggel még Tarlós István azt nyilatkozta, hogy "engem ezek a napokban napvilágra került történetek elkeserítenek. Mondjuk a győri kevéssé érint, mert az nem Budapesten van."

A főpolgármesterről közismert, hogy előszeretettel élezi a nyelvét az ellenzéki politikai szereplőkön (és Lázár Jánoson), ugyanakkor a Budapestet nem érintő ügyektől távolt tartja magát. Október 7-én ennek megfelelően még csak annyit mondott a közmédiában, hogy

"Tudja, engem ezek a napokban napvilágra került történetek elkeserítenek. Mondjuk a győri kevéssé érint, mert az nem Budapesten van."

Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy miközben "sokan sokat és tisztességesen dolgoztak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel, erre most Borkai úr előállítja ezt a helyzetet mások, tulajdonképpen bizonyos mértékig az egész közössége kontójára. Én nem is tudom, nem érzi, hogy mi lenne a kötelessége?"

Tarlós lényeges dolgot mondott: a Fidesz a kutatóintézetein keresztül azonnal elkezdte felmérni a botrány hatását, mind Budapesten, mind vidéken.

A Magyar Hang információi szerint a vasárnapi önkormányzati választás előtti utolsó belső mérések azt jelzik, igenis van országos hatása a Borkai-ügynek: a Fidesz tábor elbizonytalanodott, ennek pedig komoly hatása lehet a választási részvételben is. A lap forrása azt is mondta:

„Az utolsó mérések azt mutatják, a Borkai-ügy magával ránthat több erős jelöltet, köztük Tarlóst is”

Tudják is ezt a Fideszben. Olyannyira, hogy csütörtökön a szokásos kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter elítélte az orgiázó polgármestert, ugyanakkor azt is mondta, ha

"A választók minden információ birtokában dönthetnek vasárnap, ha Borkai nyer újra, az világosan kijelöli a kereteket a felhatalmazást illetően, és ez ötéves ciklust, ötéves szolgálatot is jelent"

Vagyis a Fidesz - csütörtöki - álláspontja szerint, amennyiben Borkai vasárnap nyer, akkor nem áldozzák be a polgármestert.

Ugyanakkor sajtóértesülések szerint ez sincs még kőbe vésve: egy lehetséges forgatókönyv szerint Borkai lehetséges győzelme és egy konszolidációs időszak után időközi választást írnának ki, vagyis lecserélnék a lejáratódott politikust.

A kormánypárt tehát évek óta először defenzívába szorult, ráadásul kidolgozott forgatókönyv és menekülőterv nélkül. Emellett vezetési válság jeleit mutatja az eddig fegyelmezetten működő hadseregként működő Fidesz, amit a pénteki szerencsétlenkedés jelez a leginkább.

Először Borkai Zsolt hirdetett rendkívüli sajtótájékoztatót péntek este hat órára, ám a meghirdetés után egy órával sietve bejelentették, hogy elmarad a sajtóesemény. Hogy ez ne legyen elég, a kormányzati sajtó zászlóhajójának tekintett Magyar Nemzetben szintén péntek délután jelent meg egy névtelen cikk, "Veszélyes terep" címmel. A rövid anyagban mindössze annyit állt:

„Borkai Zsolt leborított egy szekérderéknyi rajzszöget, és most arra kényszeríti saját családját és politikustársait, hogy bekötött szemmel, mezítláb sétálgassanak. Könnyen elkerülhető lett volna ez a helyzet. Már napokkal ezelőtt le kellett volna mondania. Ui: Egy ország ért egyet Tarlós Istvánnal.”

A Magyar Nemzet törölte a cikket, amelyben azt írták: Borkainak le kellett volna mondania A Magyar Nemzet 18:43-kor az online felületén névtelenül megjelentetett „Veszélyes terep" címmel egy állásfoglalásnak látszó rövid, pársoros véleményt: „Borkai Zsolt leborított egy szekérderéknyi rajzszöget, és most arra kényszeríti saját családját és politikustársait, hogy bekötött szemmel, mezítláb sétálgassanak. Könnyen elkerülhető lett volna ez a helyzet. Már napokkal ezelőtt le kellett volna mondania.

Egy ilyen cikk korábban selyemzsinórt jelentett volna a címzett számára, nem sokkal később mégis törölték az anyagot. A lap főszerkesztője, Ballai Attila a Hvg.hu-nak azzal magyarázta az esetet, hogy a cikk csupán az egyik munkatársuk véleménye volt, ráadásul a cikk véletlenül élesedett ki. Ez azonban nem magyarázza meg, mégis hogyan kerülhetett ki a lap közösségi médiás felületeire is.

A Fidesznek tehát a lehető legrosszabbkor jött a botrány, ráadásul a korábbi technikákkal: egész pályás visszatámadással, illetve elhallgatással sem tudtak élni, mivel a botrány organikusan is elképesztően jól futott és fut a közösségi médiában.

Az biztos, hogy már komolyan veszik az ügyet, a Magyar Hang információi szerint ugyanis csütörtök óta folyamatos a válságtanácskozás a pártközpontban. Ha ez igaz, akkor vasárnapig biztosan sok dolguk lesz.