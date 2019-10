Önkormányzati választás ’19: a nagy számok után pár érdekesség

A fővárosban és a nagyvárosokban megdőlt a centrális erőtér, és erőre kapott a NER ellenzéke, az egyébként szinte teljesen funkciótlanná formált megyei közgyűlésekben maradt a fideszes többség – erről tegnap este részletesen beszámoltunk. Most egy-két érdekesebbnek tartott számot tárunk az Olvasók elé.

Veresegyház: a nagy öreg

Pásztor Béla Magyarország legrégebben regnáló városvezetője. A most 81 éves férfi 1965-ben lett tanácselnök, majd a rendszerváltáskor, illetve azt követően is újra és újra megválasztották. 54 éve vezeti a települést. Pásztor ezúttal a szavazatok háromnegyedét (75,53 százalék) gyűjtötte be.

Diósd, a hármas befutó

A Pest megyei nagyközségen az első és harmadik helyezett között mindössze 133 szavazat a különbség, ami 2,94 százalékpontot jelent. Spéth Géza (Diósdiak a Városért Egyesület) 1490 voksot szerzett, Albitz Gáborra (Fidesz) 1469-en szavaztak, a harmadik helyen Bogó László (Élhetőbb Diósdért Egyesület) áll 1357 vokssal.

Borkai…

A szex- és korrupciós botrányáról elhíresült egykori olimpikon 2006-ban még 27 199 szavazatot kapott, ami 49,53 százalékos eredményt jelentett. 2010-ben ezerrel kevesebb vokssal (26 017) a szavazatok majdnem 70 százalékát söpörte be. 2014-ben már megcsappant a megszerzett támogatók száma, de a 20 604 voks még mindig 61 százalékos többséghez volt elegendő. Tegnap tovább vándorolt lefelé: a 19 312 voks a leadott szavazatok 44,33 százaléka, mindössze 641-gyel támogatták többen, mint az ellenzéki jelöltet.

Tarlós hiába hajrázott

A tegnap vereségett szenvedett Tarlós István 2006-ban szállt ringbe a főváros vezetéséért, akkor 349 412 szavazattal (45,2 százalék) második lett, Demszky Gábor alig 13 ezer vokssal előzte meg. 2010-ben már „csak” 321 908 voksot gyűjtött be, de ez 53,37 százalékos eredményt és főpolgármesteri széket jelentett. Négy évvel később harmincezres veszteség érte, de a 290 675 szavazat (49,06 százalék) még mindig bőven elég volt a pozíció megtartásához. Most hiába ment nagyot és gyűjtött be 306 609 voksot, a 44,1 százalékos eredmény csak az ezüstéremre volt elég.