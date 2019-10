Taktikus huzavona zajlik az osztrák koalíciós tárgyalásokon

Sebastian Kurz 31 évesen lett Ausztria történetének legfiatalabb kancellárja. Még mindig csak 33 éves, és nem csak sikerült az osztrák belpolitika történetének legnagyobb botrányát túlélnie - ami szétrobbantotta első kormányát -, de történelmi győzelemre vezette az Osztrák Néppártot (ÖVP). A feketéről türkizkékké fiatalított ÖVP ugyanis a korábbi számait túlszárnyaló eredményt ért el, ettől azonban még nincs könnyű dolga Sebastian Kurznak, akinek koalíciós partnerre vagy partnerekre van szükséges a kormányalakításhoz.

A türkizkék titán mégsem tűnik tanácstalannak vagy bizonytalannak, eddigi politikai életútja is annak tanúbizonysága, hogy Sebastian Kurz jól tud alkalmazkodni és helyzeteket kihasználni. Kritikusai elvtelennek és törtetőnek tartják, előbbit gyakran megkapják azok, akik a politikában kihasználják, hogy jól érzik, mire rezonál a társadalom. Az utóbbihoz kapcsolódó ellenszenvet Kurz üstösként felívelő csillaga táplálja, ami riválisai között nem kis mértékben irigységgel is párosul. A politika viszont lecsupaszítva mégiscsak arról szól, hogy a politikus a körülmények szintetizálásával teremti meg a hatalomhoz vezető utat, majd a megszerzett hatalmat használja eszközként.

A koalíciós tárgyalások javában folynak, Sebastian Kurz külön-külön és szélesebb körben is tárgyalásokat folytat a többi párt vezetőivel. Az első kör után a szociáldemokraták (SPÖ), a Zöldek és a liberális NEOS volt a leginkább nyitott arra, hogy részt vegyenek a leendő kormány munkájában. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), melynek ibizai botránya nyomán robbant szét az előző kormánykoalíció, illetve az előrehozott parlamenti választáson is rosszul szerepelt, inkább ellenzékben tervezi stabilizálni a helyzetét, ugyanakkor a Zöldekkel vagy a szociáldemokratákkal való koalíció lehetősége miatt ostorozza a győztes ÖVP vezetőjét. Az is elképzelhető, mindez csak taktika az FPÖ részéről, hogy „kéresse magát”, és a rossz eredménye ellenére ezzel próbáljon már a párt jobb tárgyalási pozíciót kiharcolni magának. A választás előtt az FPÖ még éppen az Ibizán zátonyra futott türkizkék-kék kapcsolat újramelegítésével kampányolt, azt üzenve: a Szabadságpárt nélkül Sebastian Kurz „balra billenhet”.

Az FPÖ szerint a Zöldek egy „világvége szekta”

A Die Presse azt írja: Norbert Hofer, az FPÖ elnöke ismét óva intette Sebastian Kurzot attól, hogy a Zöldekkel lépjen koalícióra.

„A csökkenő konjunktúra, a közelgő Brexit, az Irán-USA konfliktus és az aktuális válság Törökország és Szíria között óriási problémahalmazokat jelent. Nem most van itt az ideje annak, hogy baloldali kormányt állítsanak fel Ausztriában”

- fogalmazott Norbert Hofer, aki a Zöldeket - nyilvánvalóan a klímapolitikájukra utalva - „világvége szektának” nevezte. A szabadságpárti vezető nem jósol sikert a Zöldek és az ÖVP koalíciós előtárgyalásainak, de azt is megerősítette, hogy az FPÖ álláspontja világos: a párt megújulási folyamatára akarnak koncentrálni, és inkább ellenzéki szerepre készülnek.

Az ÖVP-SPÖ, majd az ÖVP-FPÖ szövetség felbomlására utalva Hofer hozzátette: Kurz nem engedheti meg magának, hogy még egy koalíciót hagyjon elbukni. Szerinte a leendő kancellárnak világosan meg kell mondania, kivel akar koalícióra lépni, az FPÖ pedig nem lehet számára a vészkijárat, nem használhatja őket arra, hogy emelje az árat a tárgyalásain másokkal.

Kurz csak címszavakban tárgyal

Az ÖVP tárgyalódelegációja csütörtöktől egyeztet az SPÖ-vel, a Zöldekkel és a NEOS-szal. A delegációban Sebastian Kurz mellett a legközelebbi tanácsadója, Stefan Steiner, három volt miniszter és az ÖVP frakcióvezetője vesz részt.

A Der Standard értékelése szerint Kurz erőssége - amit előszeretettel hangsúlyoz - hogy maga mögött tudhatja a nép támogatását, hiszen az általa vezetett lista 37,5 százalékot szerzett. Gyengesége viszont, hogy a tárgyalásokon inkább csak címszavakban gondolkodik, nem annyira merül el a részletekben.

A következő hetek kérdése: ki mekkora arcvesztést vállal be

Az alsó-ausztriai NÖN.at hírportál szerzője, Thomas Hofer szerint a koalíciós előtárgyalások első köre után az alábbiakat lehet megállapítani:

az FPÖ stratégiailag kivonta magát a játékból, azonban az, hogy kijelentették, nem egyeztetnek tovább Kurzcal, nem jelenti azt, hogy tényleg nem lesz újabb kék-türkiz kormány. Esetükben nincs szükség annyi ismerkedési körre, ismerik egymás álláspontját.

az ÖVP-Zöldek lehetetlen kombináció, mert a migráció, a szociális ügyek és a környezetvédelem területén két külön világot képviselnek. Persze ettől még nem kizárt, hogy megállapodnak. A média is nyomást gyakorol rájuk, hogy ebbe az irányba menjenek, ráadásul Kurz ismét nemzetközi trendsetterként tüntetheti fel magát. A klímaváltozás kérdésében akár el is képzelhető kompromisszum, a migráció és a szociális ügyek területén azonban nem.

A NÖN.at hírportál szerzője szerint a következő hetek kérdése az, meddig hajlandóak elmenni a megállapodás érdekében a lehetséges partnerek, kockáztatva az arcvesztést is.