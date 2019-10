Jakab Péter nyilvánosságra hozta elnökjelölti szándéknyilatkozatát

A jelenleg a Jobbik frakcióvezetői posztját betöltő Jakab Péter még idén augusztus végén jelentette be, hogy indulni akar az ellenzéki párt elnöki tisztségéért.

Most a Facebookon tette nyilvánossá elnökjelölti szándéknyilatkozatát, amelyet változtatás nélkül közlünk:

Elnökjelölti szándéknyilatkozat



Májusban az országos választmányi ülésen szinte valamennyi küldött arra kért, legyek a Jobbik elnöke. Mindig is azt vallottam, ha egy feladat megtalál, nincs B-terv, el kell azt vállalni és menni kell előre. Azon a választmányin azt akartátok, hogy ez a feladat engem találjon meg. Azóta végigjártam az országot, és már nemcsak a választmányi küldöttek, de a tagság és a választók bizalmát is éreztem. Ahhoz, hogy elinduljak a Jobbik elnöki tisztségéért - látva és tudva, mire számíthat a Jobbik elnöke a kormánymédiától - az első szavazatot a családomtól akartam megkapni. Megkaptam. Most a Ti szavazatotokat kérem.



A tavalyi országgyűlési választások óta eltelt idő nem a Jobbik megújulásáról szólt, nem is szólhatott róla. A túlélés volt a cél, és ez sikerült: élünk, sőt az önkormányzati választásokon sikerült végre erőt is mutatnunk. Célunk nem lehet kevesebb, minthogy mielőbb az ellenzék, majd a kormányváltás vezető, megkérdőjelezhetetlen ereje legyünk. A faladat nagy. Olyan nagy, hogy mindenkire szükségünk lesz, aki tenni akar a sikerért. Ez azt is jelenti, hogy soha, egyetlen tisztességes honfitársamat sem fogom kirekeszteni a nemzetből, ellenben igyekszem csatasorba állítani. A Jobbik továbbra is nemzeti, jobboldali, konzervatív eszmerendszert fog követni, de modern nemzeti néppártként a nemzet egészét képviseljük, ami azt jelenti, soha, senkitől nem kérdezzük meg, jobb- vagy baloldali e. Egyet kérdezünk: miben segíthetünk.



A Jobbik nemzeti, jobboldali, konzervatív párt. Ideologizálást azonban ne várjatok tőlem, azt meghagyom az ideológusoknak meg a filozófusoknak. Ez a párt a harcosok pártja lesz, mert velük lehet lebontani ezt az átkozott rendszert. Boldog békeidőben lehet majd ismét ideologizálni, meg filozofálni. Háborúban viszont harcolni és győzni kell. Csak a győzni akarók jöjjenek velem ezen az úton, a veszteseknek van elég hely máshol is. Tudom, hogy egységben az erő, ezért a Jobbik megosztását minden eszközzel megakadályozom. Akik a pártunkat meg akarják osztani, azok az erős, tenni akaró jobbikos harcosokat gyengítik és árulják el, ezzel pedig a Fideszt erősítik. Ezt nem tűrhetjük el, ezért mindenkit egységre és összefogásra szólítok fel. Küzdjünk együtt és védjük egymás hátát a harcban, mert csak így győzhetünk.



Csapatban dolgozom és számonkérhető határidővel. A számonkérés ideje a 2022-es választás lesz. Bizalmatokat addig kérem. Ha nem kapom meg addig, akkor bizalmatokat tisztelettel ugyan, de most sem kérem. Egy olyan háborúban ugyanis, ahol a hatalom mindenre képes, ott a bizalom a legfontosabb, amire építeni kell. Bízzatok tehát bennem 2022-ig, és bízzatok meg az első döntésemben is, amely a csapatról szól. Aki ismeri a parlamenti politizálásom, az tudja, hogy a sumákolás nem kenyerem. Orbán jellemzően csak a választások után nevezi meg, hogy kik alkotják a kormányát. Én - hasonlóan nagyon sok alapszervezeti elnökünkhöz, akik élnek azzal a jogukkal, hogy megnevezzék saját alelnökeiket - már most megnevezem azokat, akikkel vállalom a Jobbik kormányzását. Ha a csapatomat, mint első döntésemet nem támogatjátok, úgy ne támogassatok engem se. Elnökhelyettesként Gyöngyösi Mártonra, alelnökként Dr. Lukács Lászlóra, Dudás Róbertre, Balassa Péterre, Nunkovics Tiborra, Szilágyi Györgyre és Z. Kárpát Dánielre számítok. Amennyiben tudják vállalni azt a küzdelmet, ami előttünk áll a nemzetért, úgy vállalják el mellettem a feladatot is. A döntés utána már a tiétek. Számítok rátok, számíthattok rám!



A többit majd személyesen a Kongresszuson!