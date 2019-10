Karácsony díszpolgárrá avatná Tarlóst és Demszkyt

Demszky Gábor és Tarlós István korábbi városvezetők díszpolgárságát kezdeményezi a magyar önkormányzatiság - jövő évben esedékes - harmincéves évfordulója alkalmából Karácsony Gergely megválasztott főpolgármester, aki ezt csütörtökön, a Főpolgármesteri Hivatal átadás-átvételét követően jelentette be sajtótájékoztatón.

Budapest új szabad önkormányzatiságának harmincadik évfordulója alkalmából azzal a kezdeményezéssel él majd, hogy Demszky Gábort és Tarlós Istvánt válassza a Fővárosi Közgyűlés Budapest díszpolgáraivá - mondta Karácsony Gergely, aki úgy fogalmazott: "az elmúlt harminc év fontos tapasztalatokat és értéket jelent számunkra".

Karácsony Gergely hangsúlyozta: új korszakot kell nyitni Budapesten, amely visszaadja a főváros megtépázott szabadságát, és felkészíti arra, hogy reagálni tudjon a világ összes nagyvárosát érintő nagy kihívásokra.

Karácsony Gergelyt, aki kerékpárral érkezett a Városházára, tíz órakor fogadta Tarlós István eddigi főpolgármester György István fővárosi kormánymegbízott és a budapesti főjegyző, Sárádi Kálmánné társaságában. Tarlós István bőrdzsekiben fogadta Karácsony Gergelyt, jelezve, ilyenben kezdte harminc éve politikai pályafutását, és most is így fejezi be.

(MTI)