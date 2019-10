Senki sem segített annak a nőnek, akit a hajánál fogva rángattak, és vertek a 83-as főút mellett

A Facebookra került fel egy videón, melyen egy nagydarab férfi a hajánál fogva ráncigál egy nőt, és jó néhányszor megüti a 83-as főút mellett. A nő segítségért többször is segítségért kiáltott, szerencsétlen be is vizelt, azonban egyetlen autós sem állt meg neki segíteni. Az sem, aki a felvételt készítette, majd feltöltötte a közösségi oldalra.

Az Index szerint felvételt nem az a férfi készítette, aki felrakta a Facebookra, állítása szerint az eredeti feltöltő letörölte. A posztoló szerint nem csak az autósok hibáztak, hanem az is, aki a felvételt készítette, mert ahelyett, hogy beavatkozott volna, inkább videózott.

A portál megkereste a Veszprém megyei rendőrséget, ám mindössze egy szűkszavú válasz érkezett: