"Primitív, bunkó, felháborító" - így sietett a közmédia Orbán Viktor segítségére

Bár nem lenne elvárás, de a közpénzből működő állami hírtévé sajátos kommentárral számolt be a tegnapi parlamenti ülésről, kiemelve Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő performanszát (jellemző módon itt is csúsztatva, ugyanis csak azt a táblát mutatták, amelyen a lóval kapcsolatos megállapítása szerepelt...):

"Primitív, bunkó, felháborító akcióval nyitotta a szezont az ellenzék. Hadházy Ákos már a miniszterelnök beszéde közben is táblákat mutogatott a pulpitus előtt, majd a balhézást azután is folytatta, hogy visszaült a helyére. Előre megírt és kinyomtatott egy primitív káromkodást. Eddig épeszű ember nehezen tudta volna elképzelni, hogy ilyen trágár szöveget mutogat egy képviselő a Parlamentben. Ma ez is megtörtént. Az ellenzéki képviselők szó nélkül tűrték, mit művel az Országházban Hadházy Ákos".