Nehéz a hatalomtól búcsút venni

Senki sem tagadhatja, egy választási vereség feldolgozásához komoly lelkierő kell, ez igaz az átlagpolgárra, de különösen a politikusokra. Az őszi helyhatósági választás ugyanakkor azt is megmutatta, hogy nemcsak a már említett lelkierő, de gondos előrelátás is szükséges hozzá: így történhetett, hogy több önkormányzati épületben is felzúgtak az iratmegsemmisítők, vagy éppen tünedeztek el adathordozók.

Ugyanakkor az átadás-átvétel egy nagyon fontos és komoly jogi procedúra, pontos menetrenddel. Az iratokkal, dokumentumokkal el kell tudni számolni, leltárt készítenek, majd a leköszönő és az új polgármester (természetesen ott, ahol váltás történt) aláírással hitelesíti a dokumentumokat.

A legtöbb településen és kerületben mind a győzteseknek, mind a veszteseknek sikerült a gratulálok és köszönömök koordináta-rendszerében tartani a párbeszédet, ám néhány helyen az udvariatlanság mögött vélhetően valós félelem is dolgozott/dolgozik.

Elmaradt kézfogás, eltűnő dokumentumok

Ferencvárosban már a kampány sem volt éppen unalmas, így szinte törvényszerű volt, hogy az átadás-átvétel folyamata sem lesz zökkenőmentes. Először a választás végeredményét támadták meg (ezzel három napot nyerve a dokumentumok átadásáig), de valaki még meg is lovasította a kerületi iratokat, vagyis Baranyi Krisztinát, a kerület megválasztott ellenzéki polgármesterét üres irattartók várták a hivatalban.

Végül október 24-én visszakerültek az anyagok, sőt, Bácskai János, Ferencváros előző, fideszes polgármestere aláírt egy teljességi nyilatkozatot is, amelyben felelősséget vállalt azért, hogy minden, az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentumot átadott Baranyinak.

Kézfogásig azonban már nem sikerült eljutni:

"Megfenyegette a kollégáimat, megfenyegette a képviselőtársaimat. Majd ha nyilvánosan bocsánatot kér."

- mondta Bácskai az eset után.

És akkor felzúgtak az iratmegsemmisítők

Hasonló történt Jászberényben is. Itt nagyon szoros volt a végeredmény, mindössze 14 szavazattal győzte le a regnáló polgármestert az ellenzéki Budai Lóránt. Nem is hagyta annyiban a Fidesz: óvást nyújtottak be, melynek helyet adva a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területi Választási Bizottság megsemmisítette az eredményt. Budaiék természetesen fellebbeztek, ám most pénteken a Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú határozatot, így november 10-én megismétlik a polgármester választást.

Persze nem lehetett biztosan tudni, hogy a bíróság hogyan határoz, ezért a jászberényi önkormányzatban is beröffentették az iratmegsemmisítőket. Hogy a Fidesznek miért volt szüksége időre, az Budai pénteken közzétett fotóiból sejthető. A ledarált iratokkal megtömött műanyag zsákokon ugyanis a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (JVV) logója látható...

Szigorúan titkos winchesterek

Dunaújvárosban az ellenzék teljes győzelmet aratott (az összes egyéni körzet mellett a város polgármestere Pintér Tamás lett), így nem csoda, hogy azonnal megkezdődött a fideszes nyomeltakarítás. Bár iratmegsemmisítőkről nem tudunk, az bizonyos, hogy három adathordozónak is lába kelt: Pintér Tamás a Magyar Hangnak azt mondta, Cserna Gábor volt városvezető, Szepesi Attila alpolgármester, illetve a volt polgármesteri kabinetvezető, Friedrichné Pethő Ilona gépeiből hiányoznak a winchesterek.

Mint kiderült, mindhárom adathordozó Szepesi Attila birtokában van, aki arról tájékoztatta a helyi jegyzőt, hogy azokat nem ő csempészte ki a polgármesteri hivatalból. A winchestereket viszont egyelőre nem hajlandó visszaadni, mivel állítása szerint azokon "nemzetbiztonsági adatok" találhatók.

Szepesi azzal védekezett, hogy két olyan társaságnál is felügyelőbizottsági, illetve igazgatósági tag, ahol minősített adatokkal dolgozott, a winchestereket pedig csak akkor viszi vissza, ha ezektől erre írásos engedélyt kap.

A már-már mókás magyarázat nem igazán hatotta meg az új városvezetést, ezért feljelentést is tettek az ügyben.

Egyszerre negyvenen mondtak fel Újpesten

A főváros IV. kerületében szintén teljes ellenzéki győzelem született. A választást követően a megválasztott polgármester, Déri Tibor szembesült azzal, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói közül egyszerre 40 ember mondott föl még az új, ellenzéki városvezetés beiktatása előtt.

A munkavégzés alóli felmentés múlt hét szerdán kezdődött, de mivel a választás eredményét itt is megtámadta a Fidesz, Déri csak csütörtök délelőtt vehette át hivatalát. Addigra viszont egy majdnem üres városháza várta, mert a felmondók sora az aljegyzőtől a titkárságon át a gépkocsivezetőig terjed.

Józsefvárosban kölcsönös megegyezéssel távozott az aláírási joggal bíró vezetője

A kerületben szintén ellenzéki győzelem született, ám itt sem zajlott zökkenőmentesen az átadás-átvétel. Az eredményt itt is megtámadta a Fidesz, ám emellett távozott a városüzemeltetésért felelős holding vezetője is, ami viszont komolyabb gondot is okozhatott volna. Az esetről beszámoló 24.hu idézte Pikó Andrást, a városrész megválasztott polgármesterének szavait is:

"Tegnap nemcsak az történt, hogy megtámadták a számukra vereséget hozó eredményeket Józsefvárosban, hanem az is, hogy kölcsönös megegyezéssel távozott a városüzemeltetésért és vagyongazdálkodásért felelős holding szinte teljes aláírási joggal bíró vezetője – megtehették, mert a JGK csúcsvezetője, egy fideszes politikai kinevezett ezt lehetővé tette. Mivel a polgármesterségem nem emelkedett jogerőre, még nem élhetek a munkáltatói jogaimmal – egyelőre külső szemlélője vagyok a folyamatnak"

- írta a polgármester. Szerinte az aláíró vezetők nélkül félő, hogy nem lesznek időben elutalva a fizetések a dolgozóknak, leállnak a folyó ügyek, nem fizetik be időben az adót és a járulékokat, és kezelhetetlen hangulat alakul ki a Józsefvárosi Gazdálkodási Központnál.

Pikó végül nem járt úgy, mint Baranyi Krisztina, a városrész leköszönő polgármestere. Sára Botond gratulált a győzelméhez és még kezet is ráztak.