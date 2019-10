Egyelőre nem lesz kvázi-önkéntes magánnyugdíjpillér

A kötelező beléptetéssel van baja a kormánynak, ezt az elemet sehogy sem tudják elfogadni – árulta el a Menedzsment Fórumnak Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kormányinfón. Mint arról lapunk is beszámolt, a pénzügyi szektorban és a Magyar Nemzeti Bank vezetésében is gyakorlatilag konszenzus alakult ki a kvázi-önkéntes nyugdíjpillért is magába foglaló Jóléti Alapok kérdésében, erről több előadó is beszélt az egy hónappal ezelőtt rendezett Pénztár-konferencián.

Érkezik a kvázi-önkéntes magánnyugdíjpillér Kormányzati és pénzintézeti szinten is egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy szükség van egy kvázi-önkéntes magánpénztári nyugdíj- és/vagy egészségpénztárra. A megtakarítók közül ugyanis épp a pályakezdő korosztály a „hiányzó generáció”. Ez volt a Pénztár-konferencia 2019 legfontosabb kérdésköre, melyet több előadó is érintett. Lapunk is a konferencián járt.

A rendszer angol mintára jönne létre, és

a munkavállaló automatikusan taggá válna egy magánpénztárban, amelyből döntése alapján szabadon kiléphetne (opt-out).

Az MNB javaslata Jóléti Alapok néven egybefogná a nyugdíj- és az egészségpénztárakat, a jegybank elképzelése szerint a lakhatással, gyermekvállalással, időskori gondozással kapcsolatos célokat is szolgálhatnának.

A kormány még nem tárgyalta ezt a javaslatot – ismertette az Mfor kérdésére a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter. A gazdasági kabinetet ugyan megjárta a jegybank ötlete, de ott el is akadt, mert van egy eleme, amit sehogy sem tud elfogadni a kormányzat. Mint a miniszter elmondta, a kötelező beléptetéssel van bajuk, s csak akkor tudják támogatni a jegybanki javaslatot, ha ez kikerül belőle. A gazdasági szakportál további érdeklődésére Gulyás azt is mondta, a kormány nem zárkózik el az öngondoskodás jelenleginél nagyobb állami ösztönzésétől, támogatásától. Úgy fogalmazott kérdésükre, hogy

amennyiben a javaslat az, hogy a különböző öngondoskodási formákat a kormány a jelenleginél nagyobb mértékben támogassa, szerintem az egy támogatandó álláspont.

Mikor a portál felhívta a figyelmét arra, hogy az elmúlt évek intézkedései pont szembementek ezzel az elvvel, akkor az volt a válasza, hogy „részben igen, részben nem, de amilyen a kötelező magánnyugdíj-pénztári tagság fenntartása volt, oda semmiképpen nem szeretnénk visszatérni”.

Ez egyébként egybecseng azzal a bizalomvesztéssel, amit a magánnyugdíjrendszer elszenvedett a pénztárak beszántásával egy időben, és amiről lapunknak adott interjújában Holtzer Péter nyugdíjszakértő is hosszan beszélt.

Holtzer Péter: A kvázi-önkéntes nyugdíjpillérben megtakarítandó vagyon magántulajdon, mint a bankszámla vagy a lakás Tíz-tizenöt év múlva újra finanszírozási gondok léphetnek fel a hazai nyugdíjrendszerben, ezért fontos, hogy a munkavállaló, a munkaadó és az állam közösen gondoskodjon az egyén nyugdíj-megtakarításáról. A brit példa jó minta, de a magánnyugdíjpénztárakkal történt eset után újra fel kell ébreszteni az emberekben a bizalmat az állam és a pénzintézetek iránt.

A szakportál felvetésére, miszerint a cafetériarendszeren belül az önkéntes pénztári befizetések kedvezményes adózását is megnyirbálták, azt válaszolta, a cafeteria-rendszerről is van egy vita, a bér melletti juttatások kérdéséről, és ez a kormányon belül jelentős nézetkülönbségekkel együtt járó vita.