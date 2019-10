Most Ön is hozzájuthat egy olimpikon dedikált melegítőjéhez, és még jótékonykodik is vele!

Az olimpiai bajnok vízilabdázó, Steinmetz Ádám, aki tavaly óta a Jobbik országgyűlési képviselője, jótékonysági árverésre bocsátotta aláírt olimpiai melegítőjét. A pólóbajnok a liciten befolyt bevételt a Jobbik Szeretetszolgálat Alapítványon keresztül az SMA beteg (gerinc eredetű izomsorvadásban szenvedő) kisfiú, Levi gyógykezelésére fogja fordítani. A licit induló összege 13 ezer forint (a 13 Steinmetz szerencseszáma), licitlépcső nincs, az árverés pedig november 1-jén 20 óráig tart. Licitálni ez alatt a poszt alatt lehet. A beteg kisfiú, illetve sorstársainak ügyét a Parlamentben Steinmetz párttársa, az egészségügyi kérdésekkel foglalkozó Rig Lajos karolta fel, az első kezelést ennek köszönhetően kapta meg a kisfiú. Megkapta első gyógykezelését az izomsorvadásban szenvedő Levi Facebookon tette közzé Levente édesanyja a fényképet, amely a kisfiú gyógykezelése után készült. A gyermeket gerinc eredetű izomsorvadással, más néven SMA-val diagnosztizálták, kezelésére hónapokat kellett várnia a családnak. Az anya korábban azt írta, hogy fia a betegség miatt fokozatosan veszít képességeiből, a gyógykezeléssel az eddigi eredmények alapján ez az állapotromlás fog megállni.