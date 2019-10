Váratlanul házkutatást tartott a NAV a Momentum székházában

Költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben a bűncselekmény tárgyi, okirati bizonyítékainak, bizonyítási eszközeinek felkutatása és biztosítása céljából tartott váratlan házkutatást szerda reggel a Momentum Mozgalom Múzeum körúti székhelyén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának Vizsgálati Osztálya - írja az Index.

A párt laphoz eljuttatott közleménye szerint valószínűsíthetően az Állami Számvevőszék korábbi - mára visszavont - feljelentése miatt rendelhette el a NAV a kutatást.

A Momentum sérelmezi, hogy az elmúlt több mint fél évben, miután a ÁSZ visszavonta a párt állami támogatásának felfüggesztését sem az ÁSZ, sem a NAV nem kért be tőlük iratokat és nem is keresték őket, most viszont hirtelen bűncselekmény vádjával állnak elő.

A párt ennek ellenére leszögezte, "áll a hatóságok rendelkezésére", hiszen "nincs semmi rejtegetnivalója".