Így csinál bohócot a Fidesz magából és a Médiatanácsból

Bár korábban a Fidesz azért halasztotta el a Médiatanács tagjainak jelölését, mert a médiatörvény, így a jelölési folyamat megváltoztatására is készült, a törvénymódosító javaslatot nem nyújtották be. Ennek ellenére hétfő délután várhatóan ismét feláll a testület tagjait jelölő eseti bizottság, kedden reggel pedig már szavaznak is a tagokról. Alapos, átgondolt döntés várható a Házban? Aligha.

A Médiatanács tagjainak október 11-én járt le a mandátuma, szeptemberben fel is állt a Médiatanács tagjait jelölő eseti parlamenti bizottság is. Az ellenzéki pártok megegyeztek, hogy támogatják egymás jelöltjeit, a Fidesz viszont nem állított jelölteket. Halász János fideszes képviselő azt mondta, túl szigorúak a törvényi feltételek, és túl bürokratikus a jelölési folyamat, ezért az őszi parlamenti ciklusban a Médiatörvény módosítását ígérte.

Módosíthatják a Médiatörvényt, nem akarnak ellenzékit a Médiatanácsba Október 11-én lejár a Médiatanács kilencéves mandátuma, csütörtökön kellett volna megválasztani a testület új tagjait, de ez nem történt meg, az eseti ülésen nem született döntés arról, hogy kik lesznek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának új tagjai, mert a Fidesz megvétózta a tagjelölést - írja az Index.

Két héttel ezelőtt a Házbizottság ülésén megállapították az Országgyűlés őszi ülésszakának munkarendjét, abban viszont egyáltalán nem szerepelt a médiatörvény néven ismert Mttv. módosításának terve.

Kérdésemre – hiszen a Médiatanács tagjainak megválasztását erre hivatkozva halasztották el – Kövér László Kocsis Máté fideszes frakcióvezetőhöz fordult, aki vállrándítással jelezte, nincs tudomása ilyenről

– mondta portálunknak Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő, aki részt vett azon a házbizottsági ülésen. Hozzátette, Kövér ekkor felszólította Kocsit a törvénymódosító javaslat benyújtására, azonban cikkünk megjelenéséig ez a Parlament informatikai rendszerében nem jelent meg.

Ez azért furcsa, mert megerősített információink szerint

Kövér László a Házbizottság csütörtöki ülésén újra beterjesztette a Médiatanács tagjait jelölő bizottság felállításáról szóló javaslatot,

amiről november 4-én (hétfő) délután szavazni fog a Ház.

Brenner Koloman, aki a Médiatanács tagjait jelölő bizottság tagja volt szeptemberben, az Alfahír kérdésére bohózatba illőnek nevezte az eljárást. Ő is emlékeztetett, szeptemberben a médiatörvény várható módosítására hivatkozva halasztották el a Médiatanács tagjainak megválasztását, mondván: szervezeti változások várhatók, és vélhetően megváltozik a jelölési folyamat is. Ennek ellenére a jelölési folyamat pontosan ugyanúgy zajlik, mint szeptember elején. Hangsúlyozta, az ellenzéki pártok készen állnak a további egyeztetésekre, akár támogatnák a médiatörvény módosítását is, de

ragaszkodnak ahhoz, hogy a Médiatanácsban ellenzéki tag is legyen.

(A most lejáró mandátumú testületben érvényesül a nagyobbik kormánypárt jelszava: „Csak a Fidesz!”, oda még a KDNP sem delegálhatott oda tagot – a szerk.) Brenner azt mondta, ő maga nem bízik abban, hogy a hattagú tanácsba a Fidesz beengedne ellenzéki jelöltet, különösen nem a parlamenti létszámarányoknak megfelelően.

A Médiatanács tagjairól már kedden a reggeli órákban lesz szavazás. Ez azt jelenti, hogy

a pártoknak – a november 4-ről 5-re virradó éjszakát is beleszámítva – alig több mint 12 órájuk van

megállapodni a jelöltek személyéről, befogadni azok önéletrajzát, illetve elintézni az adminisztrációt. Ez pedig – alapos törvényhozói munkát feltételezve – nyilvánvalóan nem lehetséges.

Az eredmény tehát várhatóan az lesz, hogy a Fidesz rohamléptekben áterőlteti a törvényhozáson saját jelöltjeit. Ez viszont nemcsak azért gond, mert az egész huzavona végén, mely mulasztásos törvénysértést is magába foglalt, mégsem módosítják a médiatörvényt, hanem azért is, mert

az összes Magyarországról szóló, elmarasztaló jogállami jelentésnek újra táptalajt biztosít.

Ugyanis azok a sajtószabadság hiányáról szóló résznél kivétel nélkül kiemelik a kizárólag kormánypárti tagokból álló Médiatanácsot.