A Mi Hazánk Jászberényben beállt a Fidesz mögé - így próbálják legyőzni az ellenzéki Budai Lórántot

Az már ismert, hogy a Fidesz Jászberényben nem nyugodott bele a választási vereségébe, azonban azzal eddig nem számolhattak a változást akarók, hogy november 10-ére megváltozhatnak az erőviszonyok a városban,

ugyanis a Mi Hazánk Mozgalom beállt a Fidesz mögé.

Dobrán Gyula, a Mi Hazánk alapszervezetének elnökeként közölte, hogy mivel - a jól ismert fideszes nyelvhasználat szerint -

ezért a jobboldali választókat nem kívánják megosztani, és visszaléptetik Dobrosi Péter polgármesterjelöltjüket a választásoktól.

Október 13-án négyen szálltak versenybe a jászberényi polgármesteri címért. Az azóta megsemmisített eredmény szerint a jobbikos politikus győzött:

Amennyiben a Mi Hazánk jászberényi szavazói helyesen értelmezik Dobrán Gyula ajánlását, a kormánypárti Szabó Tamásra kell voksolniuk, és mivel az október 13-ai ellenzéki győzelem egy hajszálon múlott (14 szavazat),

ezért igen jelentősen besegíthet a Toroczkai-párt a Fidesz győzelméhez.

Megkerestük Budai Lórántot is az ügyben, aki megerősítette azt a városban elfogadott megállapítást, hogy Dobrán döntései mögött a Jobbikkal szembeni személyes sértettsége áll. Ezt bizonyítja, hogy nem olyan régen rendkívül méltatlan módon szállt bele a közösségi oldalon Budai Lóránt magánéletébe. Az ellenzéki polgármesterjelölt szerint ezzel a bejelentéssel ugyanakkor egyértelművé vált az is,

a Mi Hazánk helyi vezetője a Fidesz embere, és a Fidesz érdekét szolgálja.

Budai Lóránt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy győzelme esetén hajlandó arra, hogy eltekintsen Dobrán Gyula eddigi támadásaitól, és ha valóban Jászberény a fontos a számára, akkor polgármesterként partneri viszony kialakítása a célja a Mi Hazánk politikusával is.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese a Facebook-oldalán reagált a bejelentésre:

"Mától a Mi Hazánk Mozgalomnak saját kezűen aláírt papírja van arról, amit eddig is sejtettünk: nem mások ők, mint a Fidesz szatelitszervezete. Miután az ellenzéki Budai Lóránt győzelmét elviselni nem képes Fidesz saját szabálytalanságaira hivatkozva új választást zsarolt ki Jászberényben, a Mi Hazánk helyi szervezete sajtónyilatkozatban állt be a Fidesz mögé. Ennyire függetlenek ők a kormánytól és ennyire ellenzékiek. A Fidesz házi szélsőségesei teljesítették, amit a gazdájuk kért tőlük, most pedig jöhet a beolvadás a narancsos univerzumba"