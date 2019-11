A magyaroknak üzentek a kurd harcosnők a török elnök látogatása miatt

Magyaroknak üzentek a harcoló kurd nők Facebook-oldalukon a török elnök november 7-i látogatása miatt. A 444.hu szúrta ki a posztot, amelyben azt kérik a magyaroktól, hogy ne engedjék be Recep Tayyip Erdogant az országba és küldjék vissza oda, ahonnan jött. Az 55 ezres Facebook-oldalon szombat reggel jelent meg a poszt, amelyben a török elnököt terroristaként, az Iszlám Állam vezetőjeként említik.

Töreökország saját területén évszázadok óta tartja elnyomás alatt a kurd kisebbséget, október elsején pedig a szomszédos Szíriában is offenzívát indított Ankara az Iszlám Államot felszámoló kurd egységek ellen, miután az amerikai hadsereg kivonult onnan.

A Fidesz-kormány által támogatott, de az Unió több tagállama által elítélt támadásoknak rengeteg civil áldozata és sebesültje van, köztük több kisgyermek. Több jogvédő szervezet azzal vádolja a török hadsereget, hogy háborús bűncselekményeket követ el agresszorként.

Ez a gyermek is a török bombázásokban sebesült meg, több iskolát és kórházat is találat ért. Facebook/Kurdish Female Fighters/ YPJ

A magyar miniszterelnök kifejezetten jó kapcsolatot ápol a török elnökkel, akit korábbi találkozóik alkalmával többször is jó példaként emlegetett. Annyira elkötelezett rajongója Orbán Viktor Erdogannak, hogy hamarosan egy, a radikális iszlámhoz is kötődő iskola nyithatja meg kapuit Budapesten, de a Honvédség is török harci járműveket szerezhet be.