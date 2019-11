Felszámolná az eurót Matolcsy György

Az eurózóna lerombolását javasolja a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Financial Timesba írt cikkében, amit az Index szemlézett. Matolcsy György az angol lapban a közös uniós pénz előnyeit nem, csak a hátrányait veszi sorra, ugyanakkor arról sem ír, hogy ez az általa elképzelt folyamat hogy zajlana.

Matolcsy szerint a közös pénz egy stratégiai hiba, hiszen két évvel az euró bevezetése után sem adottak azok a feltételek, amelyek egy globális valuta sikeréhez szükségesek, úgymint:

közös állam

olyan költségvetés, amely az euróövezet teljes GDP-jének legalább 15-20 százalékát fedezné

közös pénzügyminisztérium

közös pénzügyminiszter.

A jegybankelnök szerint az euró alapvetően egy francia csapda volt, amit azért dobtak be, hogy az újraegyesülő Németország megerősödését megakadályozzák. Gyakorlati haszna nem volt, ugyanis amellett, hogy nem jöttek be a franciák számításai, 1999-es bevezetése óta egyik államnak sem származott belőle nagy előnye. Hibának tartja azt is, hogy Európa az Egyesült Államokat tekintette mintának és gazdasági versenybe kezdett az USA-val.

Matolcsy György úgy látja, hogy a közös pénz nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért szerinte lehetővé kellene tenni azt, hogy az eurózóna tagjai elhagyhassák a pénznemet, a többi országnak pedig fenntarthatóbb globális valutát kell felépítenie.