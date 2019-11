Greta Thunberg együtt tekert a Terminátorral

Garantált lájkmaximalizálás az, ha valaki közös fotót készít a fiatal klímaaktivistával, Greta Thunberggel. A hollywoodi sztárok is sorban állnak azért, hogy számukra is jusson valami a klímaaktivistára boruló rivaldafényből, és még fényesebben ragyogjon a csillaguk. Leonardo DiCaprióval való találkozása után most Arnold Schwarzeneggerel biciklizett együtt a klímaváltozás elleni harc felmagasztalt ikonja.

DiCaprio, aki szintén nemrégiben találkozott a klímaaktivistával, a közös fotójukhoz azt írta: Greta Thunberg korunk egyik vezetőjévé vált. A színész szerint „a történelem fogja megítélni, mit tettünk annak érdekében, hogy a következő generációk számára is élhető legyen a bolygó.”